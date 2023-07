Burkina: de nouvelles taxes créées pour financer la lutte antiterroriste

- Publicité-

À compter de ce 20 juillet 2023 au Burkina faso, il sera prélevé des taxes sur les services de téléphonie, sur le réabonnement au niveau des télévisions privées et sur la cession des terrains hors lotissement, afin de soutenir la lutte contre le terrorisme.

Mercredi 19 Juillet 2023, le ministre burkinabè de l’économie, Dr Aboubakar Nacanabo, a annoncé de nouvelles taxes pour soutenir l’effort de la guerre dans la lutte contre le terrorisme. À cet effet, les acquéreurs des services de téléphonie, devront désormais payer une taxe de 5% par opération réalisée. Pour ce qui concerne les réabonnements au niveau des télévisions privées, une taxe de 10% sera appliquée. S’agissant de la cession des terrains hors lotissement devant le notaire ou l’huissier, il sera demandé une contribution de 1%.

« Ces mesures tirent leur source du vote le 24 juin par l’ALT et de la promulgation le 30 juin par le président Ibrahim Traoré, d’une loi instaurant des contributions spéciales sur certains biens et services, au profit du FSP », s’est justifié le ministre de l’économie, rapporté parlefaso.net.

En janvier dernier, les autorités burkinabè ont créé le Fonds de soutien patriotique pour appuyer la lutte contre le terrorisme. La création du Fonds de soutien patriotique a pour objectif principal de disposer d’un instrument adéquat de collecte et de centralisation des contributions financières en vue de soutenir et d’accompagner l’action des Volontaires pour la défense de la Patrie. Les contributions seront collectées à travers le réseau du Trésor public, les comptes de téléphonies mobiles et tout autre canal autorisé.