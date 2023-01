Burkina: création d’un Fonds de soutien patriotique pour financer la lutte anti-terroriste

Le Conseil des ministres du mercredi 11 janvier 2023, a adopté le rapport relatif à un projet de décret portant création d’un Fonds de soutien patriotique pour appuyer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Au total, quatre rapports ont été adoptés lors du Conseil des ministres du mercredi 11 janvier. Au nombre de ses rapports, figure celui relatif à un projet de décret portant création d’un Fonds de soutien patriotique.

La création du Fonds de soutien patriotique a pour objectif principal de disposer d’un instrument adéquat de collecte et de centralisation des contributions financières en vue de soutenir et d’accompagner l’action des Volontaires pour la défense de la Patrie. Les contributions seront collectées à travers le réseau du Trésor public, les comptes de téléphonies mobiles et tout autre canal autorisé.

La mise en place de ce Fonds devrait contribuer à la réalisation des deux premières missions assignées à la Transition par la Charte signée le 14 octobre 2022, à savoir : rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national et apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire.

Le Burkina Faso fait face à la montée du terrorisme depuis plusieurs années. Cette situation marquée par de lourdes pertes au sein de l’armée a poussé le gouvernement à faire recours aux Volontaires de la Défense pour la Patrie (VDP) pour épauler les Forces de Défense et de Sécurité dans le combat pour la sauvegarde et la protection de l’ensemble du territoire national.