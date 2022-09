Burkina: au moins 14 personnes tuées dans une attaque armée au Centre-nord du pays

Une nouvelle attaque des hommes armés, mercredi, a fait au moins 14 morts à Komsilga dans le Centre-nord du Burkina Faso.

Au moins 14 personnes dont neuf d’une même famille, ont été tuées dans une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés, mercredi à Komsilga dans le Centre-nord du Burkina Faso, a rapporté samedi, l’Agence d’information du Burkina (AIB).

L’attaque a été menée entre les villages de Bayen Foulgo et de Komsilga dans la province du Bam, quand des civils, rassemblés pour réparer un pont ont été pris à partie par un groupe d’individus armés non identifiés.

Le Burkina est confronté à une montée du terrorisme. Vendredi, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, a dévoilé à l’ONU, le plan des autorités de la transition contre l’insécurité et la mauvaise gouvernance qui, selon lui, sont l’œuvre du régime défunt.

Le plan en question, prend en compte: la réorganisation du dispositif de sécurité nationale et des actions fortes et vigoureuses sur le terrain contre le terrorisme et les groupes armés ; la lutte contre la radicalisation, les discours haineux et la stigmatisation ; la mise en place d’une politique de déradicalisation et de réinsertion socio-professionnelle des combattants repentis des groupes armés ; le soutien à la réinstallation et à l’insertion socio-économique des personnes déplacées internes et des personnes affectées par le terrorisme, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice et de l’équité ainsi que l’éducation à la paix et à la citoyenneté.