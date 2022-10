Burkina: attaque armée contre le district sanitaire de Gourcy

Des hommes armés non identifiés ont attaqué lundi, le district sanitaire Gourcy. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, selon la presse d’Etat.

Le commissariat de police de Gourcy dans le Zandoma, région du Nord a fait l’objet d’une attaque dans la nuit du vendredi 02 au samedi 03 septembre 2022 par un groupe d’individus armés, a rapporté l’Agence d’Information du Burkina Faso (AIB). « Arrivés en nombre important aux environs de 21h30, les assaillants ont d’abord fait le tour de plusieurs quartiers en tirant en l’air, semant ainsi la panique dans toute la ville », a indiqué l’AIB, qui précise « qu’ils (les hommes armés) se sont ensuite dirigés vers les locaux du district sanitaire de Gourcy, où ils ont mis le feu à trois véhicules et criblé les bâtiments de balles ».

La situation sécuritaire au Burkina Faso est depuis plusieurs années marquée par des attaques terroristes. La province de Namentenga a enregistrée une nouvelle attaque, samedi, dans la localité de Silmagué. L’attaque a ciblé une patrouille mixte de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l’armée). « Le bilan provisoire non officiel, fait également état de 5 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité », a, pour sa part, rapporté la radio Oméga (privée). D’autres sources faisaient état d’une dizaine de décès.