Burkina – Assises nationales: le putschiste Ibrahim Traoré désigné « à l’unanimité » président de la transition

Depuis la matinée de ce vendredi 14 Octobre, des assises nationales ont débuté au Burkina Faso pour nommer un président de transition. Sans surprise, le Capitaine Ibrahim Traoré a été désigné « à l’unanimité » président de la transition jusqu’à la tenue d’élections en juillet 2024, ont annoncé deux membres de la junte au pouvoir à l’AFP.

Plusieurs centaines de personnes ont assisté vendredi à Ouagadougou aux assises nationales visant à désigner un président de transition, à la tête du Burkina Faso. Selon nos informations, les participants qui étaient au niveau de l’article 2 de la charte, ont fait un saut pour statuer sur l’article 5 de l’avant projet de la charte « C’est Ibrahim Traoré qui est désormais le président de Transition », nous confie une source rapportée par Burkina labaali+.

Et à la source d’ajouter qu’ « en cas de vacance du pouvoir, c’est le premier ministre qui assure l’intérim de la présidence de la Transition ». « Le capitaine Traoré vient d’être désigné à l’unanimité des participants aux assises (nationales) président de la transition », a déclaré un membre de la junte à AFP.

Le capitaine Traoré a pris la tête du MPSR depuis le putsch du 30 septembre. Les assises ont également adopté l’article 4 de cette charte qui souligne que « le mandat du président de la transition prend fin avec l’investiture du président issu de l’élection présidentielle » prévue en 2024. Cet article ajoute que « le président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition ».

Le 24 janvier, des militaires emmenés par le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba et regroupés au sein d’une junte appelée Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), avaient renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, accusé d’incapacité face aux attaques djihadistes qui se sont multipliées au Burkina Faso. Elles n’ont pas cessé en huit mois et, face à la dégradation constante de la situation, un nouveau putsch a eu lieu le 30 septembre, qui a porté au pouvoir un jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, afin de « recentrer la transition sur les urgences sécuritaires », selon la junte.