Burkina : Amir Abdou félicite Brama Traoré

Lors de sa prise de fonction à la tête des Étalons du Burkina Faso, Amir Abdou a rendu un hommage appuyé à l’homme qu’il remplace, Brama Traoré. Le nouveau sélectionneur a tenu à saluer publiquement le travail accompli par son prédécesseur et à lui adresser ses encouragements.

Face aux journalistes, Abdou a rappelé combien il comprend les difficultés liées à l’exercice du rôle de sélectionneur dans son propre pays, une réalité qu’il dit avoir personnellement connue. Il a exprimé son respect pour l’engagement de Traoré et lui a souhaité de réussir dans ses projets à venir.

Conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend, le technicien a également souligné l’importance de répondre aux fortes attentes des supporters burkinabés, impatients de voir la sélection progresser.

Feuille de route et ambitions

Les autorités sportives du Burkina Faso ont fixé cinq objectifs précis au nouveau staff, des orientations que Abdou dit vouloir transformer en actions concrètes. Il a assuré vouloir impulser une nouvelle dynamique afin d’emmener les Étalons vers un niveau supérieur, en insistant sur la nécessité de travail, de rigueur et de résultats.

Le message du sélectionneur laisse transparaître une volonté claire : allier respect du passé et ambition pour l’avenir afin de bâtir une équipe compétitive, capable de porter haut les couleurs du pays.