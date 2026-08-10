Burkina : 18 événements culturels interdits, jugés contraires aux bonnes mœurs

Le ministère burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a adressé des mises en demeure aux promoteurs de 18 manifestations prévues dans plusieurs localités du pays. Les autorités invoquent notamment le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public, dans un contexte de renforcement de l’encadrement des activités artistiques et culturelles.

Le gouvernement burkinabè resserre son contrôle sur l’organisation des manifestations festives. Dix-huit événements programmés dans plusieurs localités ont été visés par des mises en demeure du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Parmi eux figure Golden Moment, une manifestation consacrée au milieu du showbiz, annoncée pour les 14 et 15 août 2026 au Palais des Sports de Ouagadougou. Les organisateurs ont été invités à suspendre le rendez-vous.

Le festival Urban Vibes est également concerné. Sa première édition avait été lancée en mai 2026 à Bobo-Dioulasso sous le thème « Jeunesse, culture et engagement citoyen pour un Burkina fort ». L’événement se présentait comme un cadre de promotion des cultures urbaines et des jeunes talents. Son programme associait prestations artistiques et initiatives citoyennes.

Pour justifier les mesures prises à l’encontre des différentes manifestations, le ministère met en avant la nécessité de préserver les bonnes mœurs et l’ordre public. Les motifs détaillés retenus contre chacun des 18 événements n’ont toutefois pas été rendus publics dans les éléments disponibles.

Un encadrement culturel de plus en plus strict

Ces mises en demeure interviennent dans un contexte de durcissement de la politique culturelle au Burkina Faso. Dès avril 2026, le ministère avait publiquement mis en garde les acteurs contre des productions ou comportements jugés contraires aux bonnes mœurs. Le gouvernement présente cette orientation comme une volonté de mieux structurer le secteur culturel et de promouvoir des productions conformes à l’identité et aux valeurs nationales.

Cette politique s’est notamment traduite, le 8 juin, par la suspension de tous les concours de beauté sur l’ensemble du territoire. Le ministère a expliqué qu’un nouveau cadre réglementaire était en préparation afin d’harmoniser leur organisation et de garantir le respect de « l’identité culturelle burkinabè », des valeurs morales et sociales ainsi que de la dignité humaine.

Aucune autorisation pour un concours de beauté ne peut être délivrée pendant cette période transitoire. Le ministère inscrit explicitement cette décision dans une démarche « d’assainissement et de structuration du secteur ». Les nouveaux textes annoncés pour encadrer ces concours n’avaient pas encore été rendus publics dans les informations disponibles au début du mois d’août.

La série de mises en demeure adressées aux 18 promoteurs élargit désormais le débat au-delà des seuls concours de beauté. Elle traduit une surveillance accrue du contenu et des modalités d’organisation des événements de divertissement, alors que les autorités entendent donner une place plus importante aux références culturelles nationales dans la politique publique du secteur.