Burkina: 15 personnes enlevées par des djihadistes retrouvées mortes

Les autorités burkinabé ont annoncé avoir découvert quinze (15) corps sans vie dans le village de Linguekoro, province de la Comoé. Selon les détails, il s’agit des personnes enlevées le 29 janvier par des djihadistes dans deux mini cars en provenance de Banfora.

Le gouverneur de la région des Cascades a porté à la connaissance de la population burkinabé que dans la journée du 30 janvier 2023 aux environs de 12 heures, quinze (15) corps sans vie ont été retrouvés dans le village de Linguekoro, province de la Comoé.

Des circonstances de ce drame, il ressort que dans la soirée du 29 janvier 2023, deux (02) mini cars couramment appelés « DINA » en provenance de Banfora ont été interceptés dans le village de Linguekoro par des hommes armés. Les passagers composés de huit (08) femmes et de seize (16) hommes ont été débarqués desdits mini cars. Les huit (08) femmes plus un (01) homme ont été libérés et enjoints de rejoindre Mangodara à pied. Les deux (02) mini cars ont été par la suite incendiés et les autres passagers enlevés.

Ce 30 janvier 2023, les corps des victimes présentant des impacts de balles ont été retrouvés dans les encablures du village de Linguekoro où elles ont été enlevées.

Dans son communiqué, le gouverneur de la région des Cascades a exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles éprouvées et invité la population à plus de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité « qui restent déterminées avec les Volontaires pour la défense de la patrie à mener le combat jusqu’à la victoire de notre peuple contre tous ses ennemis ».

Une série d’enlèvements quasi-hebdomadaire

Les enlèvements sont devenus monnaie courant au Burkina Faso. Toujours en janvier 2023, une cinquantaine de femmes ont été enlevées par des groupes armés terroristes, les 12 et 13 janvier 2023, dans la commune rurale d’Arbinda, Province du Soum, Région du Sahel.

Un autre groupe d’une vingtaine de femmes a également subi le même sort avant que certaines d’entre elles ne réussissent à s’échapper. Une semaine après ses enlèvements, 62 femmes et 04 bébés ont été libérées des mains des groupes armés terroristes.