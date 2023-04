Burkina: 09 présumés malfrats mis aux arrêts à Ouagadougou

- Publicité-

Dans un communiqué publié ce jeudi, la police burkinabé a annoncé avoir démantelé un réseau de malfrats à Ouagadougou. Au total, 09 personnes ont été mises aux arrêts et plusieurs objets dont des armes blanches, des téléphones portables, des pièces de motos, des vivres, un ordinateur et des postes radio ont été saisis.

Ils sont au total neuf (09) individus, dont l’âge est compris entre 15 et 20 ans, à former le gang. Ils s’étaient spécialisés dans les vols avec effraction dans la ville de Ouagadougou, particulièrement dans l’arrondissement n°03.

S’agissant de leur mode opératoire, les membres de ce groupe sillonnaient nuitamment les quartiers à la recherche de leurs cibles qui sont, le plus souvent, les boutiques de commerce de fabrication métallique. Par effraction de la tôle de protection, ils s’y introduisaient et dérobaient tous les biens qu’ils trouvaient. Des fois, il arrivait également qu’ils s’emparent des engins. Ils les dépiécaient par la suite et revendaient les pièces ainsi obtenues à vile prix avec des acheteurs de ferrailles, ou à défaut, avec des receleurs. Le butin était partagé entre tous les membres du groupe.

Il est à noter que plusieurs cas de vols ont été perpétrés par le gang dans la dernière semaine du mois de mars 2023.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou ont réussi à mettre fin aux activités illicites de ce réseau. Plusieurs objets ont également été saisis entre leurs mains, notamment des armes blanches, des téléphones portables et leurs accessoires, des pièces de motos, des vivres, un ordinateur et des postes radio.