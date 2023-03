Burkina: 05 présumés délinquants mis aux arrêts à Ouagadougou

La police nationale du Burkina Faso, a annoncé avoir démantelé un réseau de présumés délinquants à Ouagadougou, la capitale du pays.

La police burkinabé poursuit sa lutte contre l’insécurité urbaine. Dans un communiqué, elle a annoncé avoir procédé à l’arrestation des membres d’un réseau de vol. C’est un réseau composé de cinq (05) individus réputés dans les vols avec effraction, le recel et la vente de stupéfiants.

Pour parvenir à leurs fins, ces présumés malfrats sillonnaient nuitamment les rues de plusieurs quartiers de Ouagadougou, notamment Tanghin, Pazani, Yagma, Kamboinsin, Bendogo et dans Saaba. Lorsqu’ils identifiaient une cour peu éclairée, ils s’y approchaient et, à travers le mur, ils prenaient le soin d’observer l’intérieur.

Dès qu’ils ne détectaient pas de présence humaine ou s’ils s’apercevaient que les occupants se sont endormis, ils s’introduisaient dans la cour en passant par le mur, et s’emparaient de tout vélomoteur qui s’y trouvait. Ils ressortaient en ouvrant le portail de l’intérieur à l’aide de fausses clés et disparaissaient avec le butin.

Les engins ainsi volés étaient par la suite acheminés chez un des leurs dans le quartier Pazani de Ouagadougou. Ce dernier achetait chaque vélomoteur volé à 100.000 FCFA et le revendait à son tour à des prix allant de 110.000 à 115.000 FCFA.

Il est à noter que le groupe évolue depuis plus de deux ans et est auteur de plus d’une cinquantaine d’engins dérobés dans la ville de Ouagadougou.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°09 ont réussi à mettre fin aux pratiques du groupe et appréhender ses membres. Ils ont également saisi entre leurs mains, plusieurs objets dont deux vélomoteurs et une porte métallique.