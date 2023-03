Burkina: 03 réseaux de présumés malfrats mis hors d’état de nuire à Ouagadougou

Au Burkina Faso, la police nationale a décidé de finir avec la délinquance urbaine. Après plusieurs arrestations de malfaiteurs, elle a mis hors d’état de nuire trois (03) réseaux de présumés malfrats à Ouagadougou.

Neuf (09) engins à deux roues, des bouteilles de gaz, des postes téléviseurs, des ordinateurs portables, des portails, des portes, des fenêtres, des animaux, des effets d’habillement et des documents, sont entre autres objets saisis des mains de trois (03) réseaux de présumés malfrats qui perturbaient la quiétude des populations de la ville de Ouagadougou et la zone de Saaba.

D’après le communiqué de la police burkinabé, le premier groupe, composé de trois (03) membres, prenait d’assaut, entre 03h et 05h, les domiciles non encore habités dans les cités de Bassinko. Munis de tout le matériel nécessaire pour leur besogne, les membres arrachaient les portails, les portes et les fenêtres de ces maisons inhabitées. Après leur forfait, le butin était transporté à l’aide de tricycles pour être livré à leurs receleurs à des prix variés allant de 75.000 FCFA à 100.000 FCFA.

S’agissant du second groupe, constitué d’un binôme, ses membres profitaient de l’absence des honnêtes citoyens qui se rendaient à leur lieu de travail pour s’introduire dans leurs domiciles par effraction et emportaient tout objet de valeur qu’ils trouvaient. Il arrivait également qu’ils opèrent nuitamment et n’hésitaient pas à visiter les boutiques et autres lieux de commerce dès que l’occasion se présentait. Ils parcouraient ainsi plusieurs quartiers, notamment Bassinko, Rimkiéta, Koumdagnoré et Silmiougou.

Quant au troisième groupe, formé de deux (02) individus spécialisés également dans les vols avec effraction de motos, il opérait nuitamment dans les domiciles situés dans la zone de Saaba, Wayalghin et Goudrin. Tous les objets qu’ils réussissaient à voler tels que les téléphones portables étaient vendus dès le lendemain, et les motos étaient cachées dans des maisons abandonnées avant leur écoulement les jours à venir.

Des investigations menées par les enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement N°08, plusieurs cas de vols ont été perpétrés par ces trois gangs et des dizaines d’objets emportés.

Grâce à la collaboration des populations des zones suscitées, plusieurs membres de ces groupes ont été appréhendés. Plusieurs objets volés ont été saisis par la police.

Trois individus arrêtés à Ziniaré

La lutte contre le grand banditisme se poursuit activement au Burkina Faso. La semaine dernière, le Commissariat Central de Police de la ville de Ziniaré (CCP-Ziniaré) a, dans le cadre de ses missions régaliennes de protection des personnes et de leurs biens, mis fin aux activités malsaines de trois (03) individus qui s’adonnaient à des faits de trafic de produits illicites et prohibés.

Au moment de l’interpellation de ces présumés malfrats, deux (02) véhicules, quatorze (14) futs de cyanure, plus d’une vingtaine de cartons contenant près de 1350 cartouches de cigarettes et divers autres objets ont été saisis entre leurs mains.