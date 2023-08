Burkina: 03 réseaux de malfaiteurs démantelés par la police à Ouagadougou

La lutte contre la criminalité urbaine se poursuit au Burkina Faso. A Ouagadougou, la capitale du pays, trois (03) réseaux de malfaiteurs ont été démantelés, selon un communiqué publié par la police nationale ce lundi 14 août 2023.

Une arme de type Kalachnikov, six (06) pistolets automatiques, des munitions et des engins à deux roues sont entre autres objets saisis des mains de trois (03) réseaux de présumés délinquants démantelés par le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou (CCPO). Composés de plus d’une dizaine d’individus, ces trois (03) groupes de présumés délinquants s’étaient spécialisés dans la commission de plusieurs infractions, dont les agressions et vols à main armée, les cambriolages, la détention illégale d’armes à feu et le recel.

Relativement à leur mode opératoire, le premier groupe évoluait dans plusieurs quartiers de la ville, notamment dans la zone du projet ZACA, la Patte d’oie, Ouaga 2000, et Tampouy. Ses membres ciblaient et filaient leurs victimes, généralement celles circulant sur les engins à deux roues, jusqu’à un endroit favorable. Ils les y immobilisaient de manière violente et les dépouillaient de tous leurs biens.

S’agissant du deuxième groupe, ses membres opéraient dans les quartiers comme Kamboinsin, Wapassi, Yagma et dans la commune de Pabré. Certains membres étaient chargés de procéder à la reconnaissance de lieux susceptibles d’être attaqués, faisaient le guet pour s’assurer que toutes les conditions étaient réunies et alertaient les autres membres. Ces derniers surgissaient sur les lieux, tenaient en respect toutes leurs victimes, les dépossédaient de tous leurs biens avant de s’évaporer dans la nature.

Suivant un mode presqu’identique au deuxième groupe, les membres du troisième groupe écumaient les populations de Karpala, Rayongo et la commune de Saaba.