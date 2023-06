Burkina: 03 présumés malfrats mis aux arrêts à Ouagadougou

- Publicité-

La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce lundi, la mise aux arrêts de trois (03) présumés malfrats dans le cadre de sa mission de lutte contre l’insécurité urbaine à Ouagadougou.

C’est un réseau fort de trois (03) membres qui a été démantelé par la Police Nationale du Burkina Faso à travers le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°06 de la ville de Ouagadougou. Ces présumés malfrats s’adonnaient à plusieurs types d’infractions, notamment les vols à la roulette et les cambriolages des véhicules dans plusieurs quartiers de la ville, notamment Boulmiougou, Gounghin et Tampouy.

Leur mode opératoire consistait à se rassembler entre 19h et 20h dans un endroit prédéterminé. Ils y peaufinaient leur plan et le rôle que chacun devait jouer. Se déplaçant généralement à vélomoteurs en binôme, ils se rendaient devant les maquis de la place et autres lieux publics. Une fois sur place, un faisait le guet pour assurer la sécurité et l’autre, à l’aide d’un tournevis, brisait les vitres des véhicules. Ils emportaient les effets qu’ils y trouvaient, notamment les sacs avec leurs contenus et tous autres objets importants.



L’argent obtenu était reparti entre eux et les ordinateurs automatiquement convoyés vers des pays voisins via les sociétés de transport en commun les jours suivants pour y être vendus.

Il est à noter que plusieurs personnes ont été victimes des agissements de ce gang. Au cours de leur interpellation, plusieurs objets ont été saisis entre leurs mains parmi lesquels des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables.