Burkina: 03 présumés braqueurs mis aux arrêts à Ouagadougou

Trois (03) présumés braqueurs ont été mis aux arrêts par la Police Nationale à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s’agit d’une opération policière menée dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine.

Un pistolet automatique, un pistolet factice, des motos et des clés sont entre autres objets saisis des mains de trois (03) présumés braqueurs, spécialisés dans les agressions et vols à main armée et qui menaient leurs activités illicites dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou, notamment Garghin, Nagrin, Bassinko, Rimkiéta et à Saaba.

Leur mode opératoire consistait à sillonner les quartiers suscités dans la nuit à la recherche de victimes qui étaient le plus souvent la gent féminine circulant à bord des véhicules pour regagner leurs domiciles. Dès qu’ils repéraient une, ils la filaient jusqu’à la devanture de sa cour. Et, pendant que celle-ci attendait qu’on lui ouvre les portails, ils passaient très rapidement à l’acte en la dépouillant de tous les biens trouvés en sa possession et disparaissaient dans la nature.

Grâce à la collaboration de la population, les trois (03) présumés malfrats ont été appréhendés par les enquêteurs du Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou (CCPO) avec le concours de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) et du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°12 (Ouaga 2000).