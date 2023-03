Burkina: 02 présumés braqueurs mis aux arrêts à Bobo-Dioulasso

Fidèle à sa lutte contre le grand banditisme, la police nationale du Burkina Faso, a procédé à l’arrestation de deux présumés braqueurs à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. Ils sont auteurs de plusieurs dizaines de braquages, selon le communiqué de la police.

Le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins, a mis fin aux activités d’un groupe spécialisé dans les actes de grand banditisme. C’est un binôme qui opérait dans plusieurs villes du pays, notamment Bantara, Bobo-Dioulasso, Bogandé, Galgouli, Kampti, Ouagadougou et Piéla.

Ces individus sont auteurs de plus d’une dizaine de braquages ayant occasionné parfois des pertes en vies humaines et d’énormes préjudices financiers.

Les enquêteurs, grâce à la prompte collaboration des citoyens, ont réussi à appréhender ces malfrats très redoutables, au moment même où ils étaient revenus dans la périphérie de la ville de Bobo-Dioulasso pour jouir des produits de leurs forfaits. Des armes à feu, des armes blanches, une moto, des téléphones portables et du numéraire ont été saisis entre leurs mains.

Le mode opératoire du groupe consistait à identifier à l’avance leurs cibles, généralement les orpailleurs et les commerçants. Il les interceptait par la suite au cours de leurs déplacements et n’hésitait pas à ouvrir le feu sur eux à la moindre résistance. En cas de difficultés rencontrées dans la réalisation de leur dessein, le binôme faisait appel à d’autres individus qui venaient lui prêter main forte avec plus d’armes.

Depuis 2022, la police burkinabé a intensifié sa lutte contre le grand banditisme. Ainsi, plusieurs réseaux de malfrats ou de malfaiteurs ont été démantelés et la police continue de réitéré son ferme engagement à en découdre avec les hors-la-loi.