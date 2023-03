Burkin:02 réseaux de présumés délinquants dans les filets de la Police

Dans le cadre de sa lutte contre la grande délinquance, la police nationale du Burkina Faso a démantelé deux réseaux de présumés délinquants à Ouagadougou.

Deux réseaux composés d’individus, dont l’âge est compris entre 16 et 53 ans, ont été démantelés par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°06 de la ville de Ouagadougou. Ils s’étaient spécialisés dans les agressions, cambriolages et vols à main armée dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Zongo, Rimkiéta, Sandogo et Kouritenga.

Le premier réseau, composé de trois (03) membres, disposait d’une Kalachnikov pour ses opérations. Ce groupe avait pour cible principale les boutiques Orange-money ou de vente d’articles divers qu’il prenait soin de repérer dans la journée.

Une fois la nuit tombée, tous les membres se réunissaient, et à l’aide de leur arme de guerre, ils passaient à l’acte entre 19h et 22h. Le butin obtenu était systématiquement partagé au domicile du chef de gang. Le préjudice causé par ce groupe s’élève à plus d’une dizaine de millions de FCFA.

Le second réseau, quant à lui, est fort de huit (08) membres. Armés d’un pistolet automatique et d’armes blanches, ces présumés malfrats se déplaçaient la nuit à pieds, entre 20h et 21h, en ciblant les domiciles préalablement identifiés au cours de la journée. Pendant que certains faisaient le guet pour assurer la sécurité, les autres s’introduisaient dans les cours par effraction ou par escalade, tenaient en respect leurs victimes à l’aide de leurs armes, les dépossédaient de leurs biens et disparaissaient dans la nature.

Après le forfait, tous les membres se retrouvaient pour le partage du butin. L’argent était reparti sur le champ et les objets étaient immédiatement écoulés les jours à venir.

Grâce à la collaboration des citoyens, les membres des deux réseaux ont été mis aux arrêts et plusieurs objets saisis, notamment une Kalachnikov, un Pistolet Automatique, des munitions et des armes blanches.