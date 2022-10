Bundesliga : le Bayern Munich et Dortmund se neutralisent dans le Klassiker

La 9e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec un choc au sommet entre le Borussia Dortmund (5e) et le Bayern Munich (3e). Le match s’est soldé par un score de parité, deux buts partout.

La rencontre démarrait sur un petit rythme, avec un Bayern Munich timide qui concédait quelques occasions à Dortmund. Mais c’est bien le club munichois qui trouvait le chemin des filets en premier. Sur un excellent travail de Jamal Musiala sur la gauche, Leon Goretzka décochait un missile qui passait entre les jambes de Salih Özcan et terminait sur la gauche du but (1-0, 33e). La pause survenait sur ce petit score.

Au retour des vestiaires, le Bayern passait la seconde vitesse et creusait l’écart. Servi par Jamal Musiala – dévié par Salih Özcan – Leroy Sané héritait du ballon dans l’axe à 25 mètres du but. Il se présentait devant la surface et armait un tir qui était dévié par le gardien dans son propre but (2-0, 54e). On croyait alors le champion d’Allemagne en titre se diriger vers une victoire facile dans ce Klassiker, mais le BVB n’avait pas dit son dernier mot.

Le jeune prodige du Borussia, Youssouf Moukoko, redonnait espoir aux siens sur une passe d’Anthony Modeste ( (2-1, 74e). Passeur sur cette action, l’attaquant français allait devenir le héros du soir côté Dortmund. Dans les dernières secondes du match, Modeste surgissait sur un centre de Nico Schlotterbeck pour arracher un match nul précieux aux Marsupiaux (2-2, 90e +5). A noter l’expulsion de Kingsley Coman pour un second carton jaune (90e). Après ce nul, le Bayern Munich reste troisième, suivi au classement par son adversaire du soir (4è).

