Bundesliga: le Bayern freiné à Berlin avant la Ligue des champions

Le Bayern Munich a été neutralisé par l’Union Berlin (1-1) ce samedi à l’occasion de la 5è journée de Bundesliga. Un nouveau match nul pour les Bavarois à quelques jours d’un déplacement à l’Inter Milan en Ligue des champions.

Une semaine après son nul face au Borussia Mönchengladbach (1-1), le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de l’Union Berlin dans le cadre de la 5è journée de Bundesliga. A égalité de points avec son adversaire du jour en tête du classement avant le coup d’envoi, les Bavarois se devaient de l’emporter pour se démarquer mais également pour se donner de la confiance avant le début de la Ligue des champions.

Avec Benjamin Pavard, Upamecano et Coman, mais aussi le Sénégalais Mané comme titulaires, le champion d’Allemagne semblait partir pour arracher les trois points de la victoire. Les visiteurs s’offraient même les premières occasions franches. Mais c’est l’Union Berlin qui va ouvrir le score sur une belle réalisation de Sheraldo Becker (12e) qui inscrit son 5è but de la saison.

Surpris, les hommes de Julian Nagelsmann vont rapidement réagir. Sur une belle action collective, Joshua Kimmich décocha une frappe surpuissante pour le 1-1 (15è). Un score qui n’évoluera plus jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, le Bayern va tenter de prendre l’avantage, mais l’équipe bavaroise moins inspirée et bloquée dans ses rares assauts offensifs par le gardien de but de Berlin, Frederik Rönnow, auteur de plusieurs parades de grande qualité, notamment devant Sadio Mané (53è, 56è, 90è+4) va finir la rencontre sur ce score de parité.

Avec ce résultat défavorable, le Bayern Munich reste 3è au classement, à égalité de points avec son adversaire du jour, à trois jours du début de la Ligue des champions. Pour rappel, les Bavarois sont logés dans le très relevé groupe C où figurent le Barça, l’Inter Milan et le Viktoria Plzen.