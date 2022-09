Bundesliga: le Bayern chute à Augsbourg, Dortmund leader provisoire

A l’occasion de la 7è journée de Bundesliga ce samedi, le Bayern Munich a été battu (0-1) sur la pelouse de Augsbourg. De son côté le Borussia Dortmund s’est imposé contre Schalke 04 (1-0) pour prendre provisoirement la première place du championnat.

Décidément, le début de saison du Bayern Munich en championnat est très délicat. Après avoir enchaînés trois matchs nuls lors des dernières journées, les Bavarois se sont inclinés (0-1) ce samedi sur la pelouse d’Augsbourg, à l’occasion de la 7è journée de Bundesliga. Une défaite somme toute logique, puisque les hommes de Julian Nageslmann ont été malmenés dans le jeu par les locaux.

Après une première mi-temps sans but, le Fuggerstädter trouvait la faille au retour des vestiaires. Opportuniste, Berisha profitait d’une remise de Iago pour tromper Neuer d’un plat du pied droit (1-0, 59e). Malgré plusieurs tentatives des bavarois pour revenir dans le match, le score ne bougeait plus et le Bayern concédait sa première défaite de la saison. Avec ce revers, les Munichois chutent au pied du podium. Augsbourg est onzième.

Dortmund leader provisoire

Dans le même temps, Dortmund accueillait Schalke 04 au Signal Iduna Park. Dans une rencontre fortement disputée, le BVB s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0). L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre de Youssouf Moukoko, qui a repris de la tête un centre millimétré de Wolf à la 79è. Grâce à cette victoire, Dortmund prend provisoirement la tête de Bundesliga. Schalke 04 chute à la quatorzième place.

Dans les autres rencontres, l’Eintracht Francfort est allé s’imposer dans les installations de Stuttgart (3-1). Sebastian Rode, buteur d’entrée de jeu, Daichi Kamada, après la pause, et Jakic, dans les derniers instants, permettent ainsi aux Aigles de remonter à la sixième place. Enfin, le Bayer Leverkusen et le Werder Brême se sont neutralisés (1-1). Demirbay (57e) et Veljkovic (82e) ont inscrit les deux buts de la rencontre.