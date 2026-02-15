Bundesliga J22 : Leipzig et Wolfsbourg font match nul

La 22e journée de Bundesliga s’est poursuivie dimanche avec un ultime duel au Red Bull Arena opposant Leipzig à Wolfsbourg. Devant leurs supporters, les hommes du club de la Saxe n’ont pas réussi à ramener les trois points et se sont contentés d’un nul inscrit au terme d’une rencontre riche en rebondissements (2-2).

Pendant une large partie du match, Leipzig a éprouvé des difficultés à transformer sa domination territoriale en occasions décisives. Wolfsbourg, bien en place et patient dans ses replis, a su museler les velléités offensives des locaux, si bien que les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

La seconde période a offert plus d’intensité. À la 52e minute, Mohamed Amoura a ouvert le score et a fait trembler l’enceinte. Plus tard, une relance approximative du gardien adverse a profité à Brajan Gruda, dont la passe a permis à Yan Diomandé d’égaliser (70e). Mattias Svanberg a ensuite redonné l’avantage à son camp huit minutes après, mais Gruda a de nouveau frappé en fin de partie, enroulant le ballon dans la lucarne à la 88e pour établir le score final.

