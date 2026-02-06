Bundesliga 21e journée : Bayern face à Hoffenheim et Wolfsbourg contre Dortmund

La 21e journée de Bundesliga propose un calendrier chargé, avec en point d’orgue la venue de Hoffenheim à l’Allianz Arena et le déplacement du Borussia Dortmund à Wolfsbourg. Ces rencontres s’annoncent déterminantes pour les ambitions des différentes équipes.

En tête du classement avec 51 points, le Bayern n’a pas été épargné par les récentes difficultés, enchaînant une défaite puis un match nul. Les Munichois devront impérativement retrouver le chemin du succès dimanche à 16h30 GMT face à une équipe de Sinsheim qui respire la confiance. Hoffenheim, troisième, reste invaincu depuis la 13e journée — sa dernière défaite remontant à une défaite 2-0 contre Dortmund — et espère créer la surprise pour conforter sa place sur le podium et poursuivre ses ambitions européennes.

Samedi à 14h30 GMT, Wolfsbourg accueillera Dortmund dans un duel aux enjeux opposés. Le BVB, deuxième avec 45 points, vise la victoire pour rester collé au leader dans la lutte pour le titre. Les Loups, eux, luttent pour éviter la zone rouge : 14e au classement avec 19 points, ils ne sont qu’à une longueur de la place de barrage et cherchent un résultat capital pour se rassurer.

Dans le même créneau, St. Pauli tentera de mettre un terme à une série sans victoire depuis la 14e journée en recevant Stuttgart, qui, pour sa part, ambitionne de maintenir sa progression afin de rester dans la première moitié du tableau.

À 17h30 GMT samedi, Mönchengladbach (12e, 21 points) défie Leverkusen (6e, 35 points). Les joueurs de Kasper Hjulmand, auteurs de deux succès consécutifs, visent plus haut et espèrent se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des champions en cas de nouveau résultat positif.

Autres affiches et calendrier

La 21e journée débutera vendredi par la rencontre Union Berlin – Eintracht Francfort et s’achèvera dimanche par les matchs Cologne – RB Leipzig et Bayern – Hoffenheim.

Vendredi 6 février

19h30 GMT : Union Berlin – Eintracht Francfort

Samedi 7 février

14h30 GMT : Wolfsbourg – Borussia Dortmund / FC St. Pauli – VfB Stuttgart / Fribourg – Werder Brême / Mayence – Augsbourg / FC Heidenheim – Hambourg SV

17h30 GMT : Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

Dimanche 8 février

14h30 GMT : Cologne FC – RB Leipzig