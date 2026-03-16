Bruno Salomone travaillait en costume à Euro Disney avant ses débuts avec Jean Dujardin

Bruno Salomone , comédien connu pour son rôle de père affable dans Fais pas ci, fais pas ça et pour des apparitions marquantes au cinéma et à la télévision, est décédé à l’âge de 55 ans. Figure de l’humour français et du paysage audiovisuel, il était aussi présent dans Kaamelott et dans le film culte Brice de Nice, aux côtés de Jean Dujardin . Selon la presse, sa disparition fait suite à une longue maladie révélée par des proches.

Le décès a été annoncé le week-end du 14 mars. Une dépêche évoque une maladie de longue durée; dans une interview accordée à Paris-Match, l’actrice Hélène de Fougerolles, proche du comédien, a confirmé que Bruno Salomone était atteint d’un cancer. Le magazine a également recueilli des propos de personnalités du milieu, dont Patrick Sébastien, qui ont rendu compte de la carrière et de l’impact de l’acteur.

Sur le plan professionnel, Bruno Salomone laisse une carrière éclectique : théâtre de boulevard et cafés-théâtres, télévision populaire, cinéma et doublage. Il était particulièrement identifié au rôle de père dans la série Fais pas ci, fais pas ça, performance qui l’a consacré auprès du grand public, et à des apparitions remarquées au cinéma, notamment dans la franchise Brice de Nice.

Bruno Salomone : mort de l’acteur de Fais pas ci, fais pas ça à 55 ans

Originaire d’un parcours classique pour les humoristes de sa génération, Salomone a débuté sur les petites scènes des cafés-théâtres avant de connaître une visibilité nationale. Il a formé, avec Jean Dujardin et d’autres comiques, le collectif humoristique les Nous ç Nous, groupe de pasticheurs apparu à la télévision au début des années 2000.

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Le duo et le collectif ont été mis en lumière par des passages télévisés : outre leurs prestations sur les scènes de café-théâtre, les deux artistes ont participé à l’émission Graines de star sur M6, présentée alors par Laurent Boyer, et ont ensuite intégré des formats télévisuels comme Farce Attaque diffusé sur France 2. Cette trajectoire commune a favorisé des collaborations ultérieures au cinéma.

Au cinéma, le grand public retient surtout la proximité artistique entre Salomone et Jean Dujardin, visible dans Brice de Nice et ses suites. À la télévision, il a été repéré pour des rôles variés, notamment un centurion « filou » dans Kaamelott, qui a confirmé sa capacité à passer de la comédie populaire au registre plus référencé.

Moins connue du public, la première expérience professionnelle de Bruno Salomone comprenait un emploi alimentaire au parc d’attractions : au début des années 1990, il a porté le costume de la mascotte Dingo à Euro Disney (aujourd’hui Disneyland Paris). Il a ensuite repris la référence dans un sketch devenu culte, Le Pays de la magie, où il pastichait la firme aux grandes oreilles.

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