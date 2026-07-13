Bruno Salomone se confie sur le « cauchemar » du Burger de la Mort, l’épreuve culte de Burger Quiz

Bruno Salomone, acteur et humoriste français emblématique, aurait fêté son 56e anniversaire le 13 juillet 2026. Né en 1970 et décédé le 15 mars 2026 des suites d’un cancer récidivant, il laisse derrière lui un héritage artistique considérable, enrichi par des rôles marquants autant sur scène que sur le petit et le grand écran. Sa carrière a notamment été marquée par des personnages cultes comme Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça ou Igor d’Hossegor dans la comédie Brice de Nice.

Au-delà de ses apparitions devant la caméra, Bruno Salomone s’est également distingué par sa voix, notamment dans l’émission phare Burger Quiz. Véritable signature sonore du programme, sa voix-off a accompagné plusieurs générations de téléspectateurs, apportant une touche d’humour absurde et décalé qui a contribué à la popularité durable du jeu télévisé. Mais cette collaboration, bien que célèbre, contenait aussi des moments moins faciles pour lui, notamment lors d’une séquence emblématique.

Son parcours professionnel témoigne d’une polyvalence rare, s’exprimant dans le doublage, l’humour, la télévision, le cinéma et le théâtre. Cette pluralité lui a permis de toucher un large public et de s’inscrire durablement dans le paysage audiovisuel français. Son passage le plus récent à l’écran avant sa disparition était dans la série policière A priori diffusée sur France 3.

Une voix devenue indissociable de Burger Quiz

Lorsque Alain Chabat crée Burger Quiz en 2001 sur Canal+, il compose une équipe issue pour beaucoup du café-théâtre et des figures du cinéma d’humour, notamment celles liées aux Nuls, groupe légendaire de la comédie française. Parmi eux, Bruno Salomone, repéré depuis sa victoire dans Graines de star et ses débuts avec la troupe Nous Ç Nous, apporte sa voix si particulière à l’émission.

Sa fonction consiste principalement à assurer la voix-off des annonces et à intervenir ponctuellement tout au long du programme avec un ton délibérément absurde et décalé. Sa voix s’impose rapidement comme un élément clé de l’identité du show, au point d’être immédiatement reconnaissable par les téléspectateurs. En 2018, à l’occasion du retour de Burger Quiz sur TMC, Bruno Salomone reprend naturellement ce rôle, contribuant à maintenir et raviver la dynamique unique de l’émission grâce à son humour spontané et son interaction décontractée avec Alain Chabat.

L’émission repose ainsi sur une complicité remarquable entre l’animateur et la voix-off, modelant une atmosphère où l’improvisation et la légèreté viennent enrichir le jeu tout en gardant la structure nécessaire à son bon déroulement.

« Le Burger de la Mort était un vrai cauchemar »

Malgré l’esprit ludique et chaleureux de l’émission, Bruno Salomone confiait que l’épreuve de clôture du programme, appelée Burger de la Mort, constituait pour lui une véritable source de stress. Cette épreuve finale demande aux candidats de mémoriser et de restituer une longue liste de réponses dans un ordre précis, tout en subissant les distractions provoquées par les rires, les interventions et l’ambiance générale du plateau.

Il décrivait ce moment comme un « vrai cauchemar », soulignant la difficulté particulière de cette mécanique qui exigeait une concentration sans faille. Toutefois, il insistait également sur ce qui rendait ce défi unique par rapport à d’autres jeux télévisés classiques : ici, il ne s’agissait pas simplement de répondre correctement, mais bien de savoir glisser une touche d’humour et d’improvisation. Selon lui, la philosophie du Burger Quiz résidait dans le fait que perdre avec une bonne réplique était presque aussi valorisant que de gagner.

Bruno Salomone expliquait : « Imagine une société où balancer une blague te permettrait de convaincre ton banquier, on nage dans l’utopie. C’était ça la morale du Burger Quiz : l’important, c’est de participer… mais perdre avec une bonne vanne, c’est encore mieux. » Cette approche singulière du jeu amplifiait sa tonalité humoristique et décontractée, évitant le blocus parfois associé aux jeux de mémoire traditionnels.

L’esprit Canal et un humour sans jugement

Bruno Salomone mettait en lumière la liberté de ton qui caractérisait Burger Quiz, l’une des clés de son succès. Tout en respectant un cadre de règles clairement définies, l’émission offrait un terrain propice à l’improvisation, aux plaisanteries et à un humour absurde assumé. Ce cadre rigoureux, minutieusement structuré en coulisses, permettait aux animateurs, aux invités et à la voix-off de s’adonner librement à des délires comiques sans compromettre le déroulement du jeu.

Selon lui, l’humour pratiqué dans le programme « c’était de l’humour sans jugement, sans arbitres, à la française », où la spontanéité, les silences, les hésitations et les éclats de rire faisaient partie intégrante du spectacle. Cette approche valorisait aussi bien le jeu que les interactions humaines, privilégiant l’imprévu et la complicité plutôt que la seule performance.

Cette alchimie entre rigueur d’écriture et liberté de ton a permis à Bruno Salomone de devenir, non seulement une figure incontournable par son jeu d’acteur, mais aussi par sa voix immédiatement identifiable, imprégnée d’un humour à la fois subtil et accessible. Pour nombre de téléspectateurs, son intervention vocale sur Burger Quiz reste l’un des éléments les plus marquants du paysage télévisuel français contemporain.