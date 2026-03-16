Bruno Salomone, les rôles qui ont marqué sa carrière

Bruno Salomone , comédien et humoriste connu pour ses rôles dans Fais pas ci, fais pas ça et Brice de Nice, est décédé le dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, a annoncé son agent. L’acteur est mort « après s’être battu contre une longue maladie », selon le communiqué transmis à la presse.

Figure du théâtre, du cinéma et de la télévision français, Salomone s’était fait connaître au grand public par le personnage de Denis Bouley, père de famille « bobo » dans la série de France 2 Fais pas ci, fais pas ça, et par le rôle d’Igor d’Hossegor, rival de Jean Dujardin dans la comédie Brice de Nice. À l’annonce de son décès, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage : Jean Dujardin a publié sur Instagram « Mon frère s’en est allé », Alexandre Astier a salué « Le petit monde de Kaamelot pleure son Centurion. Ave Bruno », et la chaîne M6 a rappelé qu’il avait « marqué la télévision française par son humour et ses personnages inoubliables ». Valérie Bonneton, sa partenaire dans Fais pas ci, fais pas ça, a déclaré être « sous le choc et profondément triste ».

Le parcours de Bruno Salomone embrassait la scène, le petit et le grand écran ainsi que le doublage. Reconnu pour son sens du comique et sa capacité à créer des personnages marquants, il laisse une filmographie et des performances régulièrement citées par le public et ses pairs.

Carrière et rôles marquants

Bruno Salomone débute sa visibilité médiatique en 1996 en participant au télé‑crochet Graines de star sur M6 comme humoriste. Il rejoint ensuite une troupe comique, d’abord nommée La Bande du carré blanc puis rebaptisée Nous Ç Nous en 1997, groupe devenu populaire avec une parodie de boys band reprise sous le même nom.

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Sur scène, il présente son premier one‑man‑show N’est pas cochon d’Inde en 1999, suivi du spectacle Bruno Salomone : Au Bataclan en 2003. Parallèlement, il multiplie les apparitions à l’écran.

Au cinéma, il tient le rôle d’Igor d’Hossegor dans Brice de Nice (2005) de James Huth, aux côtés de Jean Dujardin, où ses répliques et joutes verbales avec le personnage principal sont devenues largement citées. Il apparaît également dans Les Vacances de Ducobu (2012) de Philippe de Chauveron et fait une brève apparition en 2015 dans l’un des volets de la franchise Sharknado.

Sur le petit écran, Salomone incarne pendant dix saisons, de 2007 à 2017, Denis Bouley dans Fais pas ci, fais pas ça, prestation qui le fait reconnaître d’un large public. La série a connu des retours ponctuels : un téléfilm de Noël en 2020 puis deux épisodes inédits en décembre 2024. Il y incarne aussi un autre personnage mémorable, Medusor, à l’origine d’une chanson devenue culte auprès des fans ; le compositeur Philippe Kelly a expliqué que la chanson était née d’une scène où le personnage doit se déguiser en méduse lors d’un goûter d’anniversaire.

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Bruno Salomone apparaît aussi dans des séries populaires comme Caméra café et Kaamelott, où il joue Caius Camillus, un ancien centurion romain devenu seigneur breton. Alexandre Astier a salué sa prestation dans Kaamelott après l’annonce de sa disparition.