Bruno Salomone : la vraie raison de son départ de Kaamelott révélée

Bruno Salomone, comédien et humoriste remarqué pour ses rôles à la télévision et au théâtre, est décédé ce dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans des suites d’une longue maladie, a indiqué son agent dans un communiqué relayé par l’AFP. Figure populaire pour son passage dans la troupe Nous C Nous et pour des séries comme Fais pas ci, fais pas ça, il était surtout identifié auprès du grand public pour son interprétation du centurion Caius Camillus dans Kaamelott. L’annonce de son décès a entraîné une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon les informations disponibles, Bruno Salomone combattait depuis longtemps une maladie qui, d’après plusieurs sources, le touchait dès l’enfance ; sa disparition a été confirmée officiellement par son entourage professionnel. Le communiqué de son agent, diffusé via l’Agence France-Presse, a précisé la date du décès sans détailler davantage le parcours médical. Immédiatement après la publication, collègues, fans et personnalités du monde du spectacle ont rendu hommage à son travail et à sa carrière.

Artiste de scène autant que de télévision, Bruno Salomone s’était fait connaître par son sens de l’humour et sa présence sur différentes scènes télévisuelles françaises. Il a participé à des projets collectifs et à des séries grand public, ce qui lui a permis de toucher un large public et de se forger une solide réputation dans le milieu. Sa filmographie et ses apparitions télévisées restent des repères pour le public qui l’a suivi durant plusieurs décennies.

Le personnage de Caius Camillus et l’absence dans le film Kaamelott

Entré presque furtivement dans la première saison de Kaamelott, Bruno Salomone a rapidement imposé son personnage de Caius Camillus, un centurion romain décalé qui préfère la douceur de la vie bretonne aux obligations de la légion. Sous l’armure de Caius Camillus, il a offert une lecture comique et humaine d’un personnage secondaire devenu familier aux téléspectateurs au fil des épisodes.

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Présent dans de nombreux chapitres de la saga télévisuelle, le personnage a cependant disparu du récit sans annonce préalable, une évolution qui a suscité interrogations et remarques de la part des fans. Le retour de la saga sur grand écran avec Kaamelott : Premier Volet en 2021 a intensifié ces réactions, le public notant l’absence de Caius Camillus parmi les rôles retrouvés à l’écran.

Interrogé sur son absence dans le film lors d’un entretien sur le plateau de Buzz TV, Bruno Salomone avait exprimé sa déception avec franchise : “C’est Alexandre Astier, il faut l’engueuler !” Il ajoutait ne pas savoir précisément pourquoi son personnage n’apparaissait pas et confiait qu’il aurait aimé même un simple passage en arrière-plan. Malgré cette frustration, il tenait à souligner son attachement professionnel à Alexandre Astier et son plaisir à travailler à ses côtés.

Sur la manière de diriger d’Alexandre Astier, Bruno Salomone avait livré des observations positives, évoquant un metteur en scène exigeant et musical : “Il me dirigeait sans me regarder… il dirige à l’oreille”, avait-il expliqué, soulignant la précision du réalisateur et son souci du mot juste, qualité qu’il estimait bénéfique pour l’acteur.