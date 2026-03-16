Bruno Salomone : Joinville-le-Pont sous le choc, ses voisins le décrivent « sympa et simple »

Bruno Salomone , acteur connu pour son rôle dans la série Fais pas ci, fais pas ça, est décédé dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, a annoncé son entourage. La disparition a été confirmée par son agent, Laurent Grégoire, dans un communiqué relayé par l’AFP : l’acteur est mort après avoir lutté contre une longue maladie. La nouvelle a suscité une vague d’émotion dans le monde du spectacle et parmi les habitants de la commune où il vivait.

Selon le message transmis par son représentant, Bruno Salomone s’est éteint dimanche suite à une pathologie de longue durée. Interprété comme un hommage à sa carrière marquée par l’humour et la sensibilité, l’annonce rappelle le parcours d’un comédien apprécié du public pour ses rôles télévisuels et son tempérament discret.

Malgré sa notoriété, l’acteur avait choisi de se retirer de l’effervescence parisienne pour vivre sur l’Île Fanac, à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), où il menait une existence discrète. Cette installation près de la capitale lui avait permis de concilier vie locale et activités artistiques, et il était reconnu pour sa simplicité auprès des riverains.

Bruno Salomone : sa vie paisible à Joinville-le-Pont

Installé depuis plusieurs années sur l’Île Fanac, Bruno Salomone apparaissait régulièrement dans le centre-ville de Joinville-le-Pont jusqu’à « il y a quelques mois », selon le maire sortant Olivier Dosne, cité par Le Parisien. Ce dernier souligne que l’acteur, loin d’adopter une attitude de star, était apprécié pour son affabilité et sa disponibilité. Dosne évoque également des échanges ponctuels avec Salomone autour de dossiers locaux, notamment l’installation de la fibre sur l’île et une affaire concernant un ponton.

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Les voisins et commerçants décrivent un résident engagé dans la vie quotidienne de la commune, connu pour sa simplicité et son attitude avenante. Cette proximité avec les habitants avait contribué à faire de lui une personnalité locale appréciée, au-delà de sa reconnaissance nationale en tant qu’acteur.

La disparition de Bruno Salomone a donné lieu à de nombreux hommages dans le milieu artistique. Parmi eux, Jean Dujardin a publié sur Instagram un message empreint d’émotion, évoquant des souvenirs partagés, des fous rires et l’amitié durable qui les liait. L’acteur et ami a salué le talent et l’humanité de Salomone dans un message personnel relayé sur les réseaux.

Frédérique Bel, qui a partagé l’affiche avec lui dans la série Fais pas ci, fais pas ça, a également publié un long hommage. Elle a rappelé le rire et la douceur de Bruno Salomone, exprimant sa peine et sa reconnaissance d’avoir eu la chance de le connaître. Ces messages, relayés publiquement, ont été accompagnés de nombreuses réactions d’admiration et de tristesse.