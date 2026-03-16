Bruno Salomone évoque la part sombre des humoristes : « Derrière le masque, il y a la face obscure »

Bruno Salomone , comédien et humoriste âgé de 55 ans, est décédé le week-end du 14 mars 2026, a-t-on appris le dimanche 15 mars. Connu du grand public pour son rôle majeur dans la série Fais pas ci, fais pas ça diffusée sur France 2 , il avait construit une carrière d’une trentaine d’années, entre cafés-théâtres, passages à Euro Disney , télévision, cinéma et doublage. Son entourage a évoqué une « longue maladie », tandis que des proches ont précisé qu’il se battait depuis plusieurs années contre un cancer dont il n’avait pas parlé publiquement.

Formé aux scènes de café-théâtre et aux premières expériences sur les plateaux, Bruno Salomone a connu une notoriété progressive. Il apparaît aux côtés de Jean Dujardin lors d’émissions comme Graines de star sur M6 dans les années 1990, formation qui aboutira à la création du collectif humoristique des Nous ç Nous. Par la suite, les deux artistes enchaînent en duo avec des projets comme Farce Attaque avant de se lancer chacun en solo. Salomone multiplie les apparitions à la télévision, au cinéma et se distingue également dans l’univers du doublage, obtenant une reconnaissance élargie grâce à son rôle important dans Fais pas ci, fais pas ça.

L’annonce de sa disparition a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux et dans le milieu audiovisuel. Les hommages se sont multipliés, parmi lesquels celui de Patrick Sébastien. Quelques heures après l’annonce officielle, l’actrice Hélène de Fougerolles, qui a partagé l’affiche avec lui dans le film Mention particulière (2014), a précisé dans Paris-Match que Bruno Salomone souffrait d’un cancer depuis de nombreuses années, une réalité restée très privée jusqu’à son décès.

Une carrière marquée par le duo, la scène et la réflexion sur le métier de comique

La trajectoire professionnelle de Bruno Salomone a longtemps été associée à celle de Jean Dujardin. Leur collaboration, amorcée sur le plateau de Graines de star, a donné naissance aux Nous ç Nous, puis à des projets en duo avant qu’ils ne poursuivent des carrières distinctes. Tandis que Dujardin connaît une carrière portée par le succès de Un Gars, Une Fille puis du cinéma, Salomone a su alterner entre fiction télévisuelle, spectacles sur scène et autres formes d’expression artistique, jusqu’à obtenir une place de premier plan avec Fais pas ci, fais pas ça.

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Interrogé en 2017 dans l’émission C à Vous sur France 5, l’acteur avait évoqué la complexité du métier de comique et la figure du « clown triste ». Dans cet échange animé par Anne-Elisabeth Lemoine, il reconnaissait que la question du rire permanent revenait souvent et qu’il avait poussé ce thème dans son one-man-show Bruno Salomone, euphorique. Il affirmait notamment que « derrière le clown, derrière le masque, il y a la face obscure », faisant écho au cliché selon lequel les humoristes peuvent être touchés par la dépression.