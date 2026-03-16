Bruno Salomone est mort à 55 ans après un combat contre un cancer

Bruno Salomone , acteur et humoriste reconnu, est décédé à 55 ans des suites d’une « longue maladie », a annoncé sa famille par l’intermédiaire de son agent. Connu du grand public pour son rôle dans la série Fais pas ci, fais pas ça et pour de nombreux téléfilms, son décès a suscité une vague d’hommages et de questions sur la nature exacte de la maladie qu’il combattait loin des projecteurs.

La disparition a été rendue publique via un communiqué transmis à l’Agence France-Presse par son agent, Laurent Grégoire. Le message précisait que le comédien « s’est éteint après s’être battu contre une longue maladie », sans autre précision médicale. Aucune information officielle n’a été fournie sur la cause précise du décès au moment de l’annonce.

Parmi les proches et collaborateurs, plusieurs témoignages ont relativisé la connaissance publique de son état de santé. Certains évoquent un combat discret contre un cancer récidivant, tandis que d’autres rappellent qu’il parlait aussi d’un trouble du traitement des sons, la misophonie. Ces éléments ont alimenté les interrogations du public et des médias sur la nature des épreuves qu’il a traversées.

Les éléments connus : cancer récidivant et misophonie évoqués par son entourage

Hélène de Fougerolles, actrice et partenaire de tournage, a déclaré connaître l’existence d’un cancer dont Bruno Salomone lui avait parlé. Lors d’un dîner il y a quelques années, il lui aurait confié « Tu sais, j’ai eu un cancer », et selon elle, en septembre dernier « son cancer avait récidivé ». Elle a ajouté que, par pudeur, l’acteur avait choisi de dissimuler la gravité de son état et qu’il avait cessé de tourner à l’automne en raison de cette nouvelle épreuve.

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La misophonie, dont Bruno Salomone avait également parlé publiquement, est un trouble du traitement sensoriel qui provoque une réaction émotionnelle intense à certains sons répétitifs. Sur RMC, il avait décrit ce phénomène comme « un dysfonctionnement du cerveau, du cortex cingulaire », et avait témoigné des manifestations extrêmes que peuvent provoquer ces crises : « Ça se manifeste par un sentiment de haine, des montées de sang, des angoisses, j’ai même vu des gens pleurer. » Il estimait que le trouble touchait un pourcentage significatif de la population et rendait la vie quotidienne éprouvante pour les personnes concernées.

Le comédien expliquait également les méthodes thérapeutiques qu’il avait explorées, évoquant la nécessité d’associer un son positif à un son négatif pendant plusieurs mois pour atténuer les réactions, une contrainte longue et difficile à tenir.

Sur le plateau de la série A priori, ses collègues ont souligné son professionnalisme et sa générosité. Laly Vannuci a notamment qualifié Bruno Salomone « d’une générosité incroyable, d’un professionnalisme fou » et a précisé que la maladie l’empêchait malheureusement « d’assumer le rythme d’un tournage ». Ces témoignages confirment que son état de santé avait des répercussions sur son activité professionnelle dans les derniers mois.