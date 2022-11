Brouille entre Jonathan Morrison et Souleymane Kamagate: Camille Makosso s’en mêle

En bon artisan de paix, le révérend pasteur Camille Makosso a réagi aux brouilles entre Souleymane Kamagate et Jonathan Morrison qui alimentent les médias depuis l’annonce du tournoi Tchin-Tchin.

Depuis la fin du tournoi Tchin-Tchin, Souleymane Kamagate est au coeur de la polémique en Côte d’Ivoire. Les ivoiriens lui reprochent d’avoir dénigré le projet de Jonathan Morisson qui, heureusement a été porté en triomphe à la fin.

Une situation que déplore Camille Makosso qui invite les ivoiriens à savoir raison gardé. «Vouloir toujours l’humilier parce qu’il a été en conflit avec une personne qui a réussit un événement de divertissement que tous saluons est quand même méchant pour un pays dont le Symbole est la paix« , a -t-il déploré.

Camille Makosso soutient que Souleymane Kamagaté n’a commis aucun crime pour lequel chaque jour il doit faire objet d’humiliation au détriment de sa femme qui est ambassadrice de la musique ivoirienne. « Ce pays me fait peur car les nuls et les mendiants internationaux sont devenus des donneurs de leçons sur les réseaux par leur propos et leurs commentaires. Cet homme est un époux exemplaire et son couple fait rêver tandis que certains sont encore dans le vagabondage sexuel », a dénoncé Makosso.

Pour lui, Jonathan Morrison à réussi son tournoi mais de véritable homme de paix doivent réconcilier les ivoiriens et non les diviser. « Rire quand on humilie une personne est un péché devant Dieu car le bible dit: « Psaume 1v1Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs. », a-t-il écrit.