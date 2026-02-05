Brooklyn Beckham prend ses distances avec son père

Brooklyn Beckham a entamé la modification d’un tatouage rendu en hommage à son père, David Beckham, alors que des tensions familiales perdurent.

Le dessin initial, une ancre avec l’inscription « PAPA » placée au centre de son bras droit, apparaît désormais dissimulé par une étoile de mer et deux bouées, d’après des photos récentes prises à Los Angeles où il a été vu aux côtés de son épouse, Nicola Peltz.

Une source rapportée par The Sun indique que le jeune homme, âgé de 26 ans, a eu recours à des séances au laser pour faire disparaître ce motif. La même source précise qu’il a aussi recouvert le tatouage porté sur la poitrine en hommage à sa mère, Victoria Beckham, et qualifie ces gestes de douloureux pour la famille.

Ses proches confirment qu’il souhaitait effacer le tatouage

Le retrait du tatouage intervient après une brouille publique déclenchée le mois précédent par un message publié par Brooklyn sur Instagram, dans lequel il accusait ses parents de chercher à compromettre son union avec Nicola Peltz et déclarait ne pas vouloir de réconciliation. Il y mentionnait également que Victoria aurait eu un comportement jugé inapproprié lors de leur mariage en 2022.

Du côté de la famille de Nicola, son père, l’investisseur Nelson Peltz, s’est exprimé publiquement pour la première fois lors d’un événement en Floride. Il a ironisé sur l’attention des médias et affirmé que sa fille et Brooklyn allaient « très bien », leur souhaitant un mariage long et heureux, avant d’ajouter qu’il n’aborderait pas la relation entre sa fille et les Beckham ce jour-là.