Brittney Griner libérée par la Russie, les États-Unis libèrent le marchand d’armes Viktor Bout

La star de la WNBA a été libérée dans le cadre d’un échange de prisonniers, contre le marchand d’armes international Viktor Bout, selon un responsable américain. « Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le Président Biden était dans le Bureau Ovale jeudi matin au téléphone, parlant avec Griner et sa femme », a rapporté CBSNews.

Jeudi, une source a déclaré à CNN que la star américaine du basket-ball avait été libérée de sa détention en Russie dans le cadre d’un échange de prisonniers contre Viktor Bout, surnommé le « Marchand de mort ». Bout, un ancien officier de l’armée soviétique, purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis pour avoir conspiré en vue de tuer des Américains, d’acquérir et d’exporter des missiles anti-aériens et de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste. Bout a maintenu son innocence.

Griner – qui, pendant des années, a joué pendant l’intersaison pour une équipe de basket-ball féminine russe – a été arrêtée pour trafic de drogue dans un aéroport de la région de Moscou en février. Malgré son témoignage selon lequel elle avait emballé par inadvertance l’huile de cannabis trouvée dans ses bagages, elle a été condamnée à neuf ans de prison début août et a été transférée dans une colonie pénitentiaire en Mordovie à la mi-novembre après avoir perdu en appel.La famille de Griner a exhorté la Maison Blanche à obtenir sa libération, y compris par un échange de prisonniers si nécessaire. Au centre de cette demande se trouvait Bout, un homme qui a échappé aux mandats d’arrêt internationaux et aux gels d’avoirs pendant des années.

« Viktor Bout a été l’ennemi numéro un du trafic d’armes international pendant de nombreuses années, armant certains des conflits les plus violents du monde », a déclaré Preet Bharara, le procureur américain de Manhattan lorsque Bout a été condamné à New York en 2012. « Il a finalement été traduit en justice devant un tribunal américain pour avoir accepté de fournir un nombre stupéfiant d’armes de qualité militaire à une organisation terroriste avouée, déterminée à tuer des Américains. »

Le procès a mis l’accent sur le rôle de Bout dans la fourniture d’armes aux FARC, un groupe de guérilla qui a mené une insurrection en Colombie jusqu’en 2016. Les États-Unis ont déclaré que les armes étaient destinées à tuer des citoyens américains. Mais les antécédents de Bout dans le commerce des armes s’étendent bien au-delà. Il a été accusé d’avoir assemblé une flotte d’avions cargo pour transporter des armes de qualité militaire vers des zones de conflit dans le monde entier depuis les années 1990, alimentant des conflits sanglants du Liberia à la Sierra Leone et à l’Afghanistan. Les allégations d’activités de trafic au Liberia ont incité les autorités américaines à geler ses avoirs américains en 2004 et à bloquer toute transaction aux États-Unis.

Bout a maintes fois affirmé qu’il exploitait des entreprises légitimes et qu’il agissait en tant que simple fournisseur de logistique. On pense qu’il a la cinquantaine, mais son âge est contesté en raison de différents passeports et documents.