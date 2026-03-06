Britney Spears brièvement arrêtée en Californie pour conduite sous emprise

Britney Spears , 44 ans, a été arrêtée le mercredi 5 mars en Californie pour une infraction liée à la conduite sous emprise, selon les archives publiques du shérif du comté de Ventura et des sources policières citées par plusieurs médias américains. Placée brièvement en détention dans la nuit, elle a été relâchée le jeudi au petit matin; sa comparution devant le tribunal est fixée au 4 mai 2026.

Britney Spears, 44 ans, a été arrêtée le mercredi 5 mars en Californie pour une infraction liée à la conduite sous emprise, selon les archives publiques du shérif du comté de Ventura et des sources policières citées par plusieurs médias américains. Placée brièvement en détention dans la nuit, elle a été relâchée le jeudi au petit matin; sa comparution devant le tribunal est fixée au 4 mai 2026.

Les documents du bureau du shérif du comté de Ventura indiquent une interpellation survenue mercredi soir, suivie d’une courte période de détention puis d’une remise en liberté assortie de la mention administrative « verbaliser et relâcher », formule fréquemment utilisée dans les dossiers de conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants. Des responsables policiers, cités par des médias dont CNN, ont précisé que l’arrestation concernait une conduite sous emprise.

Dans un communiqué transmis au site Deadline, l’un des représentants de la chanteuse a qualifié l’événement d’« incident malheureux et totalement inexcusable » et a assuré que Britney Spears « va prendre les mesures qui s’imposent et se conformer à la loi ». Le même porte-parole a exprimé l’espoir que cet épisode marque « le premier pas vers un changement attendu depuis longtemps dans la vie de Britney », formulation reprise par plusieurs titres américains.

Contexte personnel et parcours récent

Interprète de tubes planétaires comme « …Baby One More Time » et « Oops!… I Did It Again », Britney Spears a connu une trajectoire publique marquée par des succès mondiaux et des épisodes personnels très médiatisés. Les informations judiciaires récentes interviennent alors que la star a, ces dernières années, entrepris de raconter son histoire dans une autobiographie et de reprendre la main sur sa vie professionnelle et personnelle.

Dans son livre publié en octobre 2023, intitulé La Femme en moi, elle revient sur des épisodes de sa jeunesse et de sa carrière, évoquant notamment une enfance marquée par la précarité et la présence d’un père alcoolique. Elle y écrit aussi avoir consommé de l’alcool — « J’aimais boire, mais je n’ai jamais perdu le contrôle » — et avoir pris de l’Adderall, un psychostimulant fréquemment prescrit aux États-Unis.

L’ouvrage retrace également la période de sa mise sous tutelle à partir de 2008, confiée à son père Jamie Spears et durée treize ans, un régime qui contrôlait ses finances et certains aspects de sa vie privée malgré la poursuite de résidences scéniques, notamment à Las Vegas. Le mouvement de soutien populaire « Free Britney » a contribué à accroître la visibilité de sa contestation de cette tutelle, qui a finalement été levée en 2021 par la justice américaine.

Britney Spears y évoque par ailleurs des relations personnelles sous tension; elle affirme notamment que Justin Timberlake l’aurait poussée à interrompre une grossesse au cours de leur relation, détail également relaté dans son autobiographie. L’arrestation de début mars 2026 s’inscrit donc dans un contexte biographique largement documenté et récemment réexaminé par la chanteuse elle‑même.