Brighton : le capitaine de la Zambie, Enock Mwepu, raccroche les crampons à 24 ans

En raison d’une faiblesse cardiaque héréditaire, le milieu de terrain de Brighton et capitaine de la Zambie, Enock Mwepu, a mis un terme à sa carrière de footballeur, a annoncé ce lundi les Seagulls dans un communiqué officiel.

Sa carrière de footballeur s’arrête malheureusement à 24 ans. Enock Mwepu raccroche en effet les crampons malgré lui. Le milieu de terrain de Brighton et capitaine de l’équipe nationale de la Zambie est contraint de mettre un terme à sa carrière en raison d’une faiblesse cardiaque héréditaire. La nouvelle a été publiée ce lundi par les Seagulls dans un communiqué officiel.

«La pathologie, susceptible de s’aggraver avec le temps, exposerait Enock à un risque extrêmement élevé de subir un accident cardiaque potentiellement mortel, s’il devait continuer à pratiquer le football à haut niveau», indique le communiqué de Brighton. Débarqué chez les Seagulls à l’été 2021 pour 23 millions d’euros, Mwepu a disputé 24 matchs pour deux buts et six passes décisives.

Vainqueur de la CAN U20 avec la Zambie en 2017, le milieu de terrain était promis à un bel avenir. Ses prouesses dans ses clubs respectifs, FC Liefering puis au Red Bull Salzbourg en Autriche, et Brighton en Angleterre, lui avaient même permis de devenir le plus jeune capitaine des Chipolopolos. Un titre qu’il traînait depuis un an avec six buts marqués avec sa sélection. Malheureusement pour lui, l’aventure s’arrêtera là.