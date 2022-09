Brésil vs Ghana: les compos officielles du choc des titans

Le Ghana affronte le Brésil ce vendredi (19h30 GMT+1) au Havre en France, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Le Brésil et le Ghana s’affrontent ce soir dans le cadre de la trêve internationale de septembre. Un match prévu au Havre au stade Océane en France à partir de 19h30 (GMT+1). Un premier gros test pour les deux formations, qualifiées pour la Coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre-18 décembre).

Pour cette rencontre, le sélectionneur national du Brésil, Tite, a aligné un onze offensif avec Vinicius et Neymar en attaque et Casemiro dans l’axe. En face, le Ghana a reconduit son équipe type avec les frères Ayew (André et Jordan). Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Les compos

Brésil : Alisson – Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles – Casemiro, Paquetá, Neymar – Vinicius, Richarlison, Raphinha

Ghana :

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 !



📋 Here’s our starting 𝗫𝗜 to face Brazil 🇧🇷 #Blackstars pic.twitter.com/vUwcCV2Ukq — Black Stars 🇬🇭 (@GhanaBlackstars) September 23, 2022