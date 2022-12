Brésil: Vinicius Junior au cœur d’une polémique

Profitant d’un jour de repos, Vinicius s’est rendu dans un restaurant pour s’offrir une célèbre pièce de viande recouverte d’or. Un choix qui fait polémique.

Le Brésil fait jusqu’ici une Coupe du monde 2022 admirable. Après une défaite presque anecdotique contre le Cameroun lors de la dernière journée du groupe H, les Auriverdes ont remporté toutes leurs rencontres, avec une victoire écrasante lors de la huitième de finale contre la Suisse (4-1). Après cette rencontre, les joueurs brésiliens ont bénéficié d’une journée de repos.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Vinícius Júnior, accompagné par Eder Militão, en a alors profité pour s’offrir une célèbre pièce de viande recouverte d’or dans un restaurant du Qatar. Un plaisir loin de faire l’unanimité au Brésil, où il lui est reproché ce mode de vie jugé indécent. Le joueur du Real Madrid a été copieusement critiqué dans son pays.

Attaqué de toute part, le Madrilène s’est défendu en conférence de presse ce jeudi. « Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux. J’essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Je ne crois pas qu’ils devraient parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Mais de ce que nous faisons sur le terrain », a sobrement déclaré Vinicius pour clore la polémique.