Brésil: un joueur de Tottenham victime d’une attaque à main armée

Selon les médias brésiliens, Emerson Royal, défenseur de Tottenham, a été victime d’une tentative de vol sous la menace d’une arme au Brésil. Le joueur s’en est tiré grâce à l’intervention d’un policier.

Jeudi dernier, alors qu’il sortait d’une soirée qui se tenait à Americana, dans l’État de São Paulo au Brésil, le joueur de Tottenham Emerson Royal a été victime d’une attaque à main armée, selon UOL et Globo Esporte. En effet, alors qu’il se dirigeait vers sa voiture à la fin de l’événement, l’international Brésilien a été braqué par un individu. « Le malfaiteur lui a demandé sa montre et d’autres effets personnels« , a témoigné son agent.

"Uma cena de terror na verdade"



Emerson Royal, do Tottenham, sofre tentativa de assalto com troca de tiros em Americana https://t.co/tysFNduJZz — ge (@geglobo) June 3, 2022

Mais fort heureusement, le joueur de 23 ans était accompagné par un policier, qui venait de lui demander un selfie. L’officier a dégainé son arme pour tirer sur l’agresseur. Ce dernier a été touché par une balle dans le dos et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Emerson Royal n’a pas été blessé dans l’échange de tirs.

Après avoir effectué une déposition auprès de la police, le joueur n’a pas souhaité s’exprimer auprès des médias brésiliens. « Je vais me reposer », a-t-il simplement fait savoir. Plus de peur que de mal pour le joueur de Tottenham finalement, qui aura quand même eu une grosse frayeur et on peut le comprendre.