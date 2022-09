Brésil-Tunisie: la FIFA va ouvrir une enquête après le jet de banane sur Richarlison

Selon les informations de Globoesporte, la FIFA va ouvrir une procédure disciplinaire afin d’enquêter sur l’incident raciste qui a eu lieu lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie mardi dernier.

Madrid dernier, le Brésil disputait son dernier match de la trêve internationale de septembre contre la Tunisie. Une rencontre largement remportée par la Seleçao sur le score de 5-1. Mais le match a été entaché par un acte de racisme. En effet, alors que Richarlison célébrait son but dans la partie, il a été visé par le jet d’une banane, un geste qui a créé des tollés de part et d’autre dans le monde du football.

Dans un tweet posté le jour suivant, l’attaquant brésilien avait taclé les instances dirigeantes du football en ces mots: « Tant qu’ils continuent leur bla-bla et qu’ils ne punissent pas, ça continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps frère! Non au racisme ». Et, selon les informations de Globoesporte, la FIFA va ouvrir une procédure disciplinaire afin d’enquêter sur cet incident raciste.

Pour rappel, le joueur avait reçu le soutien de son sélectionneur Tite qui avait appelé à « mieux éduquer les jeunes » et à « des punitions » en conférence de presse. La Fédération brésilienne de football avait également réagi: « La CBF réitère sa position de lutte contre le racisme et rejette toute manifestation de préjugés« . L’auteur du jet de banane ne semble pas encore avoir été identifié à l’heure actuelle.