Brésil: Tite annonce son départ après la désillusion contre la Croatie

Après l’élimination douloureuse du Brésil contre la Croatie ce vendredi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur Tite a annoncé son départ de la Seleçao.

Comme lors de la dernière édition, le Brésil arrête son parcours lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en quarts de finale. Opposée à la Croatie, la Seleçao, malgré une rencontre totalement dominée, s’est fait surprendre lors des séances des tirs au but par les Vatreni. La bande à Neymar quitte donc le Mondial, alors qu’elle était annoncée comme le grand favori de cette compétition.

Après la défaite, le sélectionneur Tite a fait une grande annonce. Le technicien brésilien a d’abord encensé la nouvelle génération brésilienne. «Nous avons partagé la joie, nous avons partagé la tristesse. Personne d’autre ne voulait autant partager cette joie que nous. Nous le ressentons, avec nos familles, avec nous-mêmes, et il y a une belle génération qui arrive. Il se renforce dans l’adversité, dans la croissance. Nous sommes tous responsables, il n’y a pas d’hypocrisie à dire qu’il n’y en a qu’un, ne pas mettre de héros ou de méchant», a-t-il d’abord expliqué.

Avant tout simplement d’annoncer son départ: «C’est une défaite douloureuse, mais je suis en paix avec moi-même, vraiment. C’est la fin d’un cycle. J’avais déjà pris cette décision il y a plus d’un an et demi. Je ne suis pas une personne hypocrite. Je n’étais pas là pour gagner et après faire un drama pour rester. Ceux qui me connaissent, le savent», a avoué Tite, dans des propos rapportés par plusieurs médias brésiliens.

Mais, pour le moment, la Fédération brésilienne de football n’a pas encore officialisé la chose. Nommé le 21 juin 2016, le sélectionneur de l’équipe du Brésil, à la suite de l’éviction de Dunga, Tite avait remporté la Copa América en 2019, avant d’échouer en finale face à l’Argentine, lors de l’édition suivante en 2021.