Brésil: pluies et glissements de terrain meurtriers, au moins 79 morts

Au Brésil, des pluies torrentielles frappent depuis mardi la région de Recife, dans le nord-est du pays. 79 personnes au moins ont été tuées par les inondations et dans les glissements de terrain. Plus de 1 300 personnes ont perdu leurs foyers.

Des avenues inondées, des maisons qui s’effondrent, des glissements de terrain… Les pluies torrentielles qui frappent depuis mardi la région de Recife, capitale de l’Etat du Pernambouc, dans le nord-est du Brésil, ont fait au moins 79 morts, selon le dernier bilan annoncé dimanche 29 mai. En date de dimanche, la mort de 79 personnes a été confirmée et 56 autres étaient toujours portées disparues dans les municipalités de Recife et d’Olinda. « Il y a également 3.957 personnes sans-abri », a précisé la Défense civile du Pernambouc dans un communiqué.

État d’urgence dans 13 villes

Le président Jair Bolsonaro a lui annoncé le déploiement des troupes du ministère de la Défense pour aider les opérations de secours et porter assistance aux familles sinistrées. L’état d’urgence a été proclamé dans 13 municipalités, et environ 500 000 euros vont être débloqués pour les deux villes qui sont dans les situations les plus critiques.

Depuis un an, des centaines de Brésiliens ont péri dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies : rien que pour la ville de Petropolis en février dernier, le bilan était de 230 morts.

La situation pourrait s’aggraver

Entre vendredi soir et samedi matin, les précipitations ont atteint 236 millimètres dans certaines parties de Recife, selon la mairie. Cela équivaut à plus de 70% des prévisions de précipitations pour l’ensemble du mois de mai dans la ville. Selon l’agence de l’eau et du climat du Pernambouc, la situation pourrait s’aggraver car les pluies vont se poursuivre pendant les prochaines 24 heures dans l’Etat.

Muitas cidades próximas do Recife também estão sofrendo com as chuvas.

A casa do vídeo fica em Macaparana, Zona da Mata de PE. Distante do Recife uns 100km, aproximadamente. pic.twitter.com/QMvBEyo0vn— Sheila Pontes (@sheilafpontes) May 28, 2022

Sur l’année écoulée, des centaines de Brésiliens ont péri dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes. En février, plus de 230 personnes avaient été tuées dans la ville de Petropolis, l’ancienne capitale de l’Empire du Brésil au XIXe siècle, dans l’Etat de Rio de Janeiro.

En rendant l’atmosphère plus chaude et aussi plus humide, le réchauffement climatique augmente les risques et l’intensité d’inondations provoquées par des précipitations extrêmes.