Brésil: Neymar opéré avec succès

Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche lors de la trêve internationale d’octobre, Neymar été opéré avec succès jeudi, à Belo-Horizonte au Brésil.

Neymar pourra désormais se concentrer à sa rééducation. L’attaquant brésilien a été opéré jeudi avec succès. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche lors de la trêve internationale d’octobre, la star auriverde est passé sur le billard à Belo-Horizonte au Brésil.

Une intervention chirurgicale qui a fait grincer quelques dents du côté de l’Arabie Saoudite, alors que son club d’Al Hilal voulait que le joueur de 31 ans soit opéré en France. C’est le médecin de la Seleçao , Rodrigo Lasmar, qui a procédé à l’opération. Ce dernier avait déjà opéré le Brésilien en 2018 lors de sa fracture au métatarse du pied droit du temps où la star évoluait au PSG.

« Neymar devrait rester à l’hôpital pendant 24 ou 48 heures, en fonction de son évolution clinique. Il passera ensuite à l’étape suivante, à savoir la rééducation par la physiothérapie. L’attaquant d’Al-Hilal et du Brésil a subi une blessure complexe au genou gauche lors du match contre l’Uruguay le 17 octobre. Ce matin, il a subi une intervention chirurgicale pour corriger ces blessures. Le ligament croisé antérieur a été reconstruit et les lésions méniscales des deux ménisques ont été réparées, et l’opération a été un succès. Le Dr Juan David, directeur d’Al-Hilal, est venu surveiller l’opération. Nous sommes tous satisfaits du résultat. Nous communiquerons des informations au fur et à mesure de l’évolution de la situation », a déclaré Rodrigo Lasmar.

« Un moment très triste, le pire »

Recruté cet été par l’écurie saoudienne d’Al Hilal en provenance du PSG, Neymar est dores et déjà out pour le reste de la saison. Il devrait revenir juste avant la Copa América 2024. Sur ses réseaux sociaux, la star auriverde a réagi à sa nouvelle blessure.

« C’est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin des miens (famille et amis). Ce n’est pas facile de subir des blessures et des interventions chirurgicales, imaginez revivre tout cela après 4 mois de convalescence. J’ai trop la foi… Mais je remets la force entre les mains de Dieu pour qu’il puisse renouveler la mienne. Merci pour les messages de soutien et d’affection« , a-t-il posté.