Brésil: menacé de mort, Willian résilie son contrat avec le Corinthians

L’attaquant brésilien, Willian, de retour à Corinthians après un passage mitigé à Arsenal, a résilié son contrat avec son club pour avoir été victime de menace de mort, a annoncé l’international auriverde sur les réseaux sociaux.

De retour au Brésil, à Corinthians, après un passage raté à Arsenal, Willian ne restera pas bien longtemps dans le club de son pays natal. L’international auriverde a résilié son contrat avec sa formation pour une raison bien triste. En effet, comme l’explique l’attaquant de 34 ans, lui et sa famille ont subi un terrible harcèlement sur les réseaux sociaux, et ont été victimes de menaces de mort.

« Les raisons de mon départ sont les menaces que j’ai subies, principalement envers ma famille. Les menaces n’ont jamais cessé. Chaque fois que le Corinthians perdait et si, parfois, je n’étais pas bien dans le match, ma famille recevait des menaces, des malédictions sur les réseaux sociaux. Ma femme, mes filles, et après un certain temps, ils ont aussi commencé à attaquer mon père, ma sœur», a confié l’ancien ailier droit de Chelsea.

Et de poursuivre en lançant un appel à l’arrêt de la violence des supporters: « Les instances du football local continuent à normaliser la situation, à romancer les agressions. Ils pensent que c’est normal, que ça doit être comme ça, mais pour moi ça ne l’est pas. C’est une cause pour laquelle tous les joueurs doivent se battre. C’est le message, mon départ du club était pour ces raisons. »

Willian pense quitter le Brésil et revenir vivre en Angleterre avec sa famille, lui qui possède un passeport anglais. Des rumeurs évoquent un intérêt de Fulham pour l’ancien meneur de jeu des Blues.