Brésil: le verdict est tombé pour Neymar

Sorti sur blessure lors de la défaite contre l’Uruguay (0-2) en éliminatoire du mondial 2026, mercredi, Neymar va devoir passer sur le billard. L’attaquant brésilien souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche et devra être opéré.

«Nous avons fait tous les tests. Ces tests seront répétés demain. Ces 24 heures seront importantes pour voir comment le genou réagira, le gonflement qu’il présentera et les tests d’imagerie qui définiront un diagnostic définitif. Il est trop tôt pour le dire (s’il s’agit d’une blessure ligamentaire). Attendons sereinement les examens, évaluons sereinement, et dès que nous aurons une définition nous vous la dirons», avait déclaré mercredi aux journalistes Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleção sur le cas de Neymar, sorti sur civière lors de la défaite contre l’Uruguay (9-2) dans la nuit du mardi à mercredi.

Et les examens tant attendus sont tombés mais ils ne sont pas bons pour l’attaquant brésilien. Le diagnostic révèle en effet une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Le joueur de 31 ans va devoir être opéré. « L’attaquant de la sélection brésilienne et de Al-Hilal, en Arabie Saoudite, a passé des examens qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche« , a écrit la Fédération brésilienne de football dans un communiqué, ajoutant que la date de l’opération n’a pas encore été fixée.

Un gros coup dur pour Neymar qui manquera au moins les deux prochains matches de qualification de son pays, contre la Colombie le 17 novembre à Barranquilla et l’Argentine de Léo Messi le 22 novembre au Maracana.

Blessé à la cheville lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, remportée par l’Argentine de Lionel Messi, Neymar avait dû passer de long mois à l’infirmerie, manquant au passage plusieurs rendez-vous décisif du PSG. Une situation, en plus de ses frasques extra-sportives, qui ont fini par lui coûter son départ de chez les Parisiens, transféré à Al Hilal cet été.