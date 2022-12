Brésil: le Roi Pelé sort du silence depuis son hospitalisation

Admis en soins palliatifs depuis des jours suite à une rechute, Pelé a donné de ses nouvelles. Et la légende brésilienne a tenu à rassurer tout le monde.

C’est la panique totale depuis l’annonce du fait que, le roi Pelé, icône Mondial du football, ne répond plus à son traitement. Hospitalisé en semaine suite à une rechute, la légende brésilienne lutte contre un cancer qui gangrène son état de santé depuis un moment.

De part le monde, les messages de soutien à l’idole de Santos affluent. Au Qatar où se déroule la Coupe du monde 2022, un drone à son effigie a sillonné le ciel de Doha pendant qu’un gratte-ciel brillait par son image. La star du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a demandé des prières pour le triple champion du monde, alors que le capitaine des Three Lions, Harry Kane, a souhaité « prompt rétablissement » à l’ancien footballeur.

Conscient de la situation, le Roi Pelé a tenu à calmer les uns et les autres en donnant ses nouvelles. C’est via son compte Instagram qu’il a laissé un message assez émouvant. Il y a déclaré que : « Je veux que tout le monde reste calme et positif. Je me sens fort, plein d’espoir et je suis mon traitement comme d’habitude. »