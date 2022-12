Brésil: le Roi Pelé est décédé à l’âge de 82 ans

En lutte depuis des jours contre un cancer, la légende brésilienne, triple champion du monde, Pelé, est décédé ce jeudi, âgé de 82 ans.

Une autre légende du ballon rond s’éteint. En effet après Diego Maradona, c’est au tour du Roi Pelé de casser sa pipe. L’ancienne gloire brésilienne est décédée ce jeudi à l’âgé de 82 ans. En traitement d’un cancer du colon qu’il traîne depuis 2021, l’idole de Santos a finalement été emportée par ce mal qui l’avait cloué au lit ces derniers jours.

Le Roi Pelé était depuis le 29 novembre dernier à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. La légende du foot brésilien était en soins palliatifs suite à une rechute. Il était également soigné pour une infection respiratoire diagnostiquée suite à son hospitalisation aggravée par la COVID.

Sa fille Kely Nascimento avait tenu les fans informés de l’état de son père avec des mises à jour régulières sur les réseaux sociaux de l’hôpital. Dans un post sur son compte Instagram, elle a publié une photo de ce qui semblait être les mains de la famille de Pelé sur son corps à l’hôpital. Elle a écrit : « Tout ce que nous sommes, c’est grâce à vous. Nous vous aimons infiniment. Repose en paix. »

Quelques minutes plus tard, le clan Pelé a également réagi au décès de la star planétaire. « L’inspiration, l’amour ont marqué le parcours du roi Pelé, qui est décédé paisiblement aujourd’hui. L’amour, l’amour et l’amour, pour toujours. »

Considéré comme l’une des plus grandes stars du football, Pelé a notamment remporté à trois reprises la Coupe du monde avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970. Elu joueur du siècle par la FIFA, l’idole de Santos aura inspiré plusieurs générations qui ont tous adopté sa virtuose et ses qualités athlétiques exceptionnelles. Au cours de sa carrière, l’attaquant brésilien a marqué 767 buts en 831 matchs officiels.