Brésil: le président Lula da Silva envisage deux tournées en Afrique 

Selon le quotidien local O Globo, citant des sources officielles, le dirigeant brésilien sera en visite dans au moins huit Etats africains, dont l’Angola, le Mozambique, le Sénégal, le Ghana, l’Ethiopie, et le Nigeria, à partir d’août prochain, et ce, dans le but de renforcer les liens politiques et économiques avec le continent.

A l’instar de certaines grandes puissances mondiales qui continuent intensément de mettre le turbo en Afrique ces derniers temps, essentiellement à travers des projets économiques et des visites diplomatiques, le Brésil aspire à élargir sa coopération économique avec le continent conformément à la stratégie d’intégration Sud-Sud du président Lula da Silva.

Sa première tournée devrait coïncider avec le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des BRICS prévu en août prochain en Afrique du Sud, alors que la seconde pourrait avoir lieu en marge du prochain Sommet de l’Union africaine qui se tiendra en février 2024. Le Brésil prévoit également de rouvrir son ambassade en Sierra Leone et d’installer une représentation diplomatique au Rwanda. Outre le renforcement de sa présence diplomatique, le pays sud-américain souhaite élargir sa coopération économique avec le continent conformément à la stratégie d’intégration Sud-Sud du président Lula da Silva, selon un diplomate brésilien.

Au cours de ses deux précédents mandats (2003-2011), Lula da Silva s’était déjà rendu dans 23 pays africains. Des visites qui ont débouché sur le développement des relations de Brasilia avec le continent africain, notamment au niveau des échanges commerciaux, passant de 4,2 milliards de dollars en 2002 à 28,4 en 2012.