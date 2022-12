Brésil: le point sur l’état de santé du Roi Pelé

La santé du Roi Pelé, icône du football brésilien, s’améliore, mais on ne sait pas quand il sortira de l’hôpital, ont annoncé ses médecins.

Le Roi Pelé est depuis le 29 novembre dernier à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. La légende du foot brésilien est en soins palliatifs suite à une rechute. Le triple champion du monde lutte contre le cancer du côlon depuis 2021. Il est également soigné pour une infection respiratoire diagnostiquée suite à son hospitalisation aggravée par la COVID.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Le personnel médical a fait le point sur la santé de l’icône du football. « Le patient continue de montrer une amélioration de l’état clinique, en particulier de l’infection respiratoire », ont-ils déclaré à ESPN. « Il reste dans une chambre ordinaire, est conscient et a des signes vitaux stables« .

La fille de Pelé, Kely Nascimento, a publié lundi une photo d’elle et son père sur son compte Instagram. Sur l’image, on peut voir la jeune dame poser sa main sur celle de son géniteur depuis la chambre d’hôpital de Pelé.

Des messages de soutien ont afflué de tous les coins du monde à l’endroit de l’idole de Santos. Neymar et ses coéquipiers brésiliens ont déployé une immense bannière en hommage à Pelé après leur victoire sur la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Des fans de l’ancienne gloire Auriverde ont également brandi leur propre banderole, avec une image de Pelé avec le numéro 10 sur son dos et le message : « Get Well Soon ».

La santé de Pelé, âgé de 82 ans, a suscité de vives inquiétudes lorsque des médias brésiliens ont annoncé qu’il avait été transféré en soins palliatifs. Cependant, une mise à jour des médecins sur son traitement contre le cancer du côlon a été suivie d’un message sur la page Instagram de Pelé disant qu’il était « fort » et qu’il appelait tout le monde au calme.