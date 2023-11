Brésil: la tuile pour Marquinhos

Sorti à la mi-temps lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre le Brésil et l’Argentine (0-1) ce mercredi, Marquinhos souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, a confié le capitaine du PSG à L’Equipe.

Après Zaïre-Emery, touché à la cheville avec l’équipe de France et absent pour plusieurs semaines, le PSG va aussi faire sans son capitaine pour les prochaines sorties du club francilien. Le défenseur central du Brésil a été touché ce mercredi, lors de la défaite face à l’Argentine (0-1), à l’occasion de la 6è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Titulaire pour ce choc Sud-américain, la star auriverde a dû céder sa place à la mi-temps après avoir senti une gêne à l’ischio-jambier.

C’est le joueur lui-même qui a confié la mauvaise nouvelle à un journaliste de L’Equipe, après la rencontre. « J’ai senti l’ischio sur une action. Ça me faisait mal donc je suis sorti. On verra ce que ça va donner. J’ai passé un premier examen dans le vestiaire mais j’avais encore mal quand je m’étirais. Dès que j’arrive à Paris, je vais faire de nouveaux examens pour voir ce que ça donne », a-t-il déclaré.

Le défenseur brésilien a confié qu’il est d’ores et déjà incertain pour le choc de vendredi face à l’AS Monaco: « Pour vendredi, c’est très compliqué. J’espère que ce n’est pas méchant et que je pourrais revenir le plus vite possible. » Alors que les champions de France affronte Newcastle la semaine prochain dans l’espoir de valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG va devoir faire sans ces deux cadres contre les Magpies.

🚨 Marquinhos s’est blessé l’ischio de la cuisse gauche contre l’Argentine. Il a quitté ses partenaires à la mi-temps.



Examens jeudi à Paris. Participation au match contre Monaco très compromise, inquiétude aussi pour Newcastle. 🇧🇷🤕



(@froz91) pic.twitter.com/3WcMHgpLm1 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 22, 2023