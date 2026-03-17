Brésil: «je suis contrarié, triste», Neymar réagit à sa non-convocation

Non retenu par Carlo Ancelotti pour les amicaux face à la France et à la Croatie, Neymar a exprimé sa tristesse tout en affichant sa détermination à retrouver la Brésil.

L’attaquant de Santos FC, Neymar, a fait part de sa déception après sa non-sélection par Carlo Ancelotti pour les prochains matches amicaux du Brésil face à la France et à la Croatie, programmés plus tard ce mois-ci. Le technicien italien avait dévoilé lundi sa liste sans y inclure l’ancien joueur du FC Barcelona et du Paris Saint-Germain. Un choix assumé, justifié par un état de forme jugé encore insuffisant pour évoluer au plus haut niveau international.

Présent à São Paulo lors d’un événement médiatique, Neymar n’a pas caché sa frustration face à cette décision. « Je suis déçu, triste de ne pas avoir été sélectionné. Mais je reste concentré jour après jour, entraînement après entraînement, match après match », a-t-il confié.

Malgré ce contretemps, l’international brésilien se veut résolument tourné vers l’avenir. « Nous allons atteindre notre objectif. Il reste encore une dernière convocation, et le rêve continue. Nous sommes tous dans le même bateau », a-t-il ajouté, déterminé à retrouver rapidement sa place au sein de la Seleção.

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