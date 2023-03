Brésil: Jair Bolsonaro sommé de rendre des bijoux reçus du gouvernement saoudien

L’organisme brésilien de contrôle des comptes publics a ordonné à l’ancien président de remettre aux autorités les cadeaux diplomatiques reçus lors de son mandat, qu’il a conservé après son départ du pouvoir.

La Cour des comptes du Brésil (TCU) a ordonné mercredi 15 mars 2023 à l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro de remettre aux autorités, sous cinq jours, les bijoux reçus du gouvernement saoudien entrés illégalement dans le pays. Cet organe de surveillance des comptes publics, qui fonctionne également comme un tribunal, a également intimé l’ordre que soient remises à la collection officielle de la présidence des armes à feu que M. Bolsonaro a reçu des Émirats Arabes Unis en 2019.

Le TCU a par ailleurs réclamé une enquête sur l’ensemble des cadeaux offerts par des pays étrangers sous sa présidence (2019-2022). Selon la loi brésilienne, seuls les cadeaux« à caractère hautement personnel ou d’une valeur monétaire minimale »peuvent être conservés par le chef de l’État, a rappelé le président du TCU, Bruno Dantas, lors d’une audience publique.

« En l’absence de ces deux critères, ils doivent inexorablement être conservés dans la collection de la présidence », a-t-il précisé. Cette décision prise à l’unanimité par les juges de la Cour des comptes est le dernier rebondissement du scandale des bijoux saoudiens qui éclabousse l’ex-président, au point de compromettre son avenir politique.

Lots de bijoux

Ce scandale a éclaté il y a deux semaines, quand le quotidienEstado de S. Pauloa révélé que la douane brésilienne avait saisi à l’aéroport international de Guarulhos, près de Sao Paulo, une parure de diamants d’une valeur de trois millions d’euros dans le sac à dos de l’assistant d’un ancien ministre du gouvernement Bolsonaro. Ce ministre et son assistant faisaient partie d’une délégation qui revenait d’une visite officielle en Arabie Saoudite, en octobre 2021.

Les bijoux offerts au couple Bolsonaro par le gouvernement saoudien ont été saisis par les douaniers et exposés à l’aéroport international de Guarulhos à São Paulo, au Brésil, le 15 mars 2023.MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Ces bijoux de la marque de luxe suisse Chopard, dont la destinataire présumée serait l’ancienne Première dame Michelle Bolsonaro, ont été saisis car ils n’avaient pas été déclarés au préalable. Un autre lot de bijoux de la même marque, non contrôlé par la douane, est en revanche arrivé en possession de Jair Bolsonaro. C’est ce lot, composé de bijoux masculins (montre, boutons de manchette et stylo-plume) d’une valeur estimée à plus de 70 000 €, que le TCU a sommé l’ex-président de remettre aux autorités.