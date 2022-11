Brésil: des nouvelles de Neymar, sorti sur blessure face à la Serbie

Le Brésil a donné des nouvelles de Neymar, sorti sur blessure face à la Serbie (2-0) ce jeudi soir en Coupe du monde. La star auriverde souffre d’une blessure à la cheville.

Le Brésil a démarré avec succès sa Coupe du monde 2022. La Seleção a disposé de la Serbie (2-0) ce jeudi soir, à l’occasion de la première journée du groupe G. Bousculés en première période, les Auriverdes ont arraché la victoire durant le second acte grâce à un doublé de Richarlison.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Iran Fifa Coupe du Monde Qatar - - Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Fifa Coupe du Monde Angleterre - - USA Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 2 0 Serbie Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana Fifa Coupe du Monde Uruguay 0 0 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Suisse 1 0 Cameroun

Un succès laborieux des hommes du sélectionneur Tite qui prennent la tête de la poule, à égalité de points avec la Suisse, qui a surpris le Cameroun (1-0) dans l’autre match de la journée.

Le seul point noir est la blessure de Neymar. Le meneur de jeu brésilien est sorti avant la fin de la rencontre, touché à la cheville droite sur un tacle du joueur serbe, Nikola Milenkovic. Effondré sur la pelouse, l’attaquant a dû céder sa place, remplacé à la 79è minute par Antony.

« Neymar jouera la Coupe du monde »

Une blessure qui a fait souffler un vent de panique sur tout le Brésil qui craint le pire pour sa star parisienne, fragile physiquement surtout au niveau de la cheville. L’ancien joueur du Barça a été absent pendant 198 jours en raison de trois blessures, dont deux très grave, au cours des quatre dernières saisons.

Interrogé sur la blessure de son milieu de terrain en conférence de presse d’après match, Tite s’est voulu rassurant. «(…) Vous pouvez en être sûr : Neymar jouera la Coupe du monde. Vous pouvez en être absolument sûr, Neymar jouera la Coupe du monde», a assuré le technicien brésilien. Même discours chez les coéquipiers de l’idole de Santos.

«Neymar ? Non on va voir, on va voir dans le vestiaire, ce qu’il a senti mais on pense que ça va bien», a déclaré Lucas Paquetta au micro de TF1. «Il a subi un coup, mais j’espère que ce ne sera rien», déclarait, de son côté, Vinicius alors que Rodrygo manifestait également son inquiétude sur Radio MARCA. «Nous sommes préoccupés par la blessure de Neymar. Nous espérons que ce n’est rien« .

Loin des réactions de profane, Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne, a lui donné un avis médical sur la cas du fantasque auriverde: «Il avait une entorse à la cheville droite. Nous n’avons pas encore eu le temps de faire une évaluation plus approfondie, mais la cheville a un peu enflé. Il est important d’attendre les 24 premières heures, pour voir comment il réagit. Il faut juste être calme et patient. Neymar doit déclarer forfait pour le reste du tournoi ? Il est trop tôt pour le dire». En attendant le verdict sur le mal du joueur de 30 ans, le Brésil retient son souffle…..

📸 La cheville de Neymar. pic.twitter.com/Z3vOzaPNoz — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2022